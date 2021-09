Trucos y consejos para disfrutar (de una vez por todas) de una vida sana y activa

No siempre se trata de recuperar una rutina saludable o purgar los excesos del verano. Muchas veces, se trata de comenzar e iniciarse en la búsqueda de una vida más sana y más activa de la que se llevaba hasta el día de ayer. Ya que no todos disponemos del mismo tiempo ni de las mismas ganas, o no tenemos las mismas cargas ni responsabilidades, no existe un ABC que permita pasar de la noche a la mañana a ser el adalid de la salud.

Lo que sí se puede hacer es incorporar pequeños gestos y pequeñas costumbres al día a día que lo mejoren y lo conviertan en una jornada mucho más saludable que la anterior. La clave para dar el paso haca una vida más sana es buscar el equilibrio entre la rutina, los quehaceres y estos pequeños hechos cotidianos. No hay que mortificarse ni quedarse en una gama de blanco y negro, sino saber ser comprensivo y ajustar los nuevos hábitos a nuestros horarios, necesidades y obligaciones.

Bebe más agua. Aunque pienses que ya bebes la suficiente. Los refrescos y bebidas alcohólicas son una de las ingestas de calorías vacías del día. Tiende a sustituirlas por agua o infusiones, al menos entresemana.

​Deja atrás el sedentarismo . No es lo mismo hacer deporte que tener una vida activa. Cambia el sofá y el coche por paseos e ir andando al trabajo. Según la OMS, el rango debe estar en los 150 minutos semanales.

​ Escoge un deporte que te enganche. Zumba, running, spinning, pesas... Escoge el deporte que más te guste y practícalo aunque solo sean dos o tres veces por semana.

​Dale caña a la cocina. Descubre nuevas recetas, nuevos métodos de cocina... Piensa en por qué utilizas ciertas cantidades de aceite o haces las patatas fritas pudiendo apostar por el horno, por ejemplo. No te olvides de incluir verduras y proteínas en todas tus comidas.

​Destierra los procesados. Ni pan bimbo, ni chucherías, ni precocinados. Lo mejor es apostar por alimentos de proximidad y materias primas frescas.

​ Mejora tu lista de la compra . Antes de comprar, toma la costumbre de redactar una lista de la compra para no desperdiciar alimentos y comer de manera más saludable.

​Refuerza el sueño y el descanso. Olvídate del teléfono al menos una hora antes de ir a la cama y no te duermas viendo la tele en el sofá. Hay que mantener una correcta higiene del sueño y dormir al menos 7 horas cada noche. Mantener unos horarios y unas rutinas antes de ir a la cama (leer, meditar, lavarse los dientes y la cara...) ayudará a conciliar mejor el sueño.

