Las embarazadas toleran bien la vacuna contra la covid-19

La vacuna contra la covid-19 es, en general, bien tolerada por embarazadas y lactantes, que no experimentan síntomas más graves tras el pinchazo que el resto de mujeres, según un estudio con más 17.000 participantes que en su mayoría recibieron la fórmula de Pfizer.

"A las embarazadas les va bien la vacuna", destacó la autora principal del estudio Alisa Kachikis, de la Universidad de Washington, y "no hubo ningún aumento de las reacciones" en este grupo "más allá de lo que se espera de una vacuna", según Linda Eckert, otra de las firmantes.

La investigación que publica este martes 'Jama Network Open' se realizó mediante una encuesta "online" en la que participaron 17.525 mujeres, de las que el 44 % estaban embarazadas, el 38 % en periodo de lactancia y el 16 % planeaban tener un hijo en un futuro próximo.

El 62 % de las participantes había sido vacunada con Pfizer y la mayoría de las que respondieron al cuestionario -entre enero y marzo pasado- residía en Estados Unidos.

La encuesta se interesaba por las reacciones tras recibir, al menos, una dosis de vacuna.

Los efectos más referidos fueron dolor en el lugar de la inyección (91%) y fatiga (31%), con una temperatura media de 37,7 grados.

Tras la primera dosis, un 5 % de las participantes en periodo de lactancia informó de una disminución en la producción de leche durante menos de veinticuatro horas, porcentaje que fue del 7,2 % tras el segundo pinchazo.

El resultado del estudio "no me sorprende, pero sí me complace. Es una prueba más de que la vacuna es segura y bien tolerada en las embarazadas", dijo Eckert, quien lo considera un nivel de evidencia para abogar por la inclusión, en el futuro, de este grupo en ensayos clínicos en fase 3.

"Esperamos que estos datos sean otra pieza de información tranquilizadora (...) sobre por qué las embarazadas deben vacunarse contra la covid-19", dijo Eckert.

La vacuna, agregó, no solo es segura, sino que "nuestra investigación muestra lo bien" que la toleran las embarazadas, que "es un temor común que escucho de mis pacientes".

La autora advirtió además, de que cada día se aprende más sobre "lo peligrosas que son las infecciones de covid-19 durante el embarazo".

Las mujeres embarazadas tienen más riesgo de padecer la enfermedad de manera grave, lo que supone una mayor probabilidad de requerir su ingreso en la UCI con ventilación mecánica.