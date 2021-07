Identifican una serie de fármacos ya aprobados que podrían ser útiles frente a la covid-19

Un grupo de investigación conjunto del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) y el Instituto Pasteur de Corea ha identificado una serie de fármacos que podrían ser reutilizados para el tratamiento de la covid-19 mediante un cribado virtual y ensayos celulares.

En su trabajo, publicado en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)', los investigadores examinaron 6.218 medicamentos de una colección de fármacos aprobados o en fase de ensayo clínico e identificaron 38 posibles fármacos reutilizados para la covid-19 con esta estrategia. Entre ellos, siete compuestos inhibieron la replicación del SARS-CoV-2 en células Vero. Tres de estos fármacos, emodin, omipalisib y tipifarnib, mostraron actividad anti-SARS-CoV-2 en células pulmonares humanas, Calu-3.

La readaptación de fármacos es una estrategia práctica para desarrollar fármacos antivirales en un corto periodo de tiempo, especialmente durante una pandemia mundial. En muchos casos, la readaptación de fármacos comienza con el cribado virtual de fármacos aprobados. Sin embargo, la tasa de aciertos del cribado virtual es baja y la mayoría de los fármacos candidatos previstos son falsos positivos.

El grupo de investigación ha desarrollado algoritmos de filtrado eficaces antes y después de las simulaciones de acoplamiento para mejorar las tasas de éxito. En el proceso de filtrado previo al acoplamiento, se seleccionaron compuestos con formas similares a los compuestos activos conocidos para cada proteína objetivo y se utilizaron para las simulaciones de acoplamiento.

En el proceso de filtrado posterior al acoplamiento, las sustancias químicas identificadas mediante sus simulaciones de acoplamiento se evaluaron teniendo en cuenta la energía de acoplamiento y la similitud de las interacciones proteína-ligando con los compuestos activos conocidos.

Los resultados experimentales mostraron que la estrategia de cribado virtual alcanzó una elevada tasa de aciertos del 18,4%, lo que permitió identificar siete fármacos potenciales de los 38 seleccionados inicialmente.

"Tenemos previsto realizar más ensayos preclínicos para optimizar las concentraciones de los fármacos, ya que uno de los tres candidatos no resolvió los problemas de toxicidad en los ensayos preclínicos", explica Woo Dae Jang, uno de los investigadores del KAIST.

"Lo más importante de esta investigación es que hemos desarrollado una tecnología de plataforma que puede identificar rápidamente nuevos compuestos para el tratamiento de la covid-19. Si utilizamos esta tecnología, podremos responder rápidamente a las nuevas enfermedades infecciosas, así como a las variantes del coronavirus", remacha otro de los autores, Sang Yup Lee.