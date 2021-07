Begoña de Cavallos: "En el duelo es más importante recordar que despedirse"

Ha impartido, recientemente, un ciclo sobre el duelo para los trabajadores sociales de la ONCE.

Sí, en este contexto de pandemia es muy importante abordar el duelo;y el trabajador social puede hacer una labor extraordinaria para que no se patologice. Hay duelos que necesitan del acompañamiento de alguien sensible, que sepa sostener expresiones emocionales complejas.

¿Y qué les ha enseñado?

Les he enseñado lo que yo he aprendido de mis maestros, que no han estudiado en Harvard, pero sus enseñanzas son tan profundas que dejarían a cualquiera sin palabras. Hablo de las personas con cáncer que tuve el privilegio de acompañar durante 15 años como responsable del Departamento de Trabajo Social de la Asociación Española Contra el Cáncer.

¿Y qué aprendió usted?

A reconocer el miedo que todos tenemos a la muerte. Es importante que tratemos de darle un espacio en esta sociedad a este gran miedo y a esta gran certeza. Vivimos de espaldas a una realidad que, además, va a ser para todos.

¿Ha transformado la pandemia ese proceso de duelo por la pérdida de un ser querido?

La rapidez, la incertidumbre, la impotencia, morir en soledad... han hecho que el duelo se pueda vivir de forma más traumática.

Díganos, ¿cómo se supera?

El duelo hay que vivirlo, transitarlo, expresando lo que sentimos;y es fundamental elaborar el llamado ‘lazo infinito’ con la persona que se ha ido. Se habla mucho de lo importante que es despedirse y no es así; es más importante fortalecer ese vínculo que tenemos con esa persona, recuperar las enseñanzas y vivencias, sentir esa conexión infinita. Aprender a recordar, con menos dolor, a ese ser querido que nos ha dejado.

¿Y si no se supera?

El duelo es una reacción natural, no es una enfermedad; pero, si no se supera, puede llevarnos a la depresión e, incluso, a una adicción. Hay personas que recurren a las drogas para calmar el dolor, pero siempre existe la posibilidad de revertir esa situación con tratamiento psicológico.

En su libro ‘Tras la mariposa azul’ (Círculo Rojo) dice que aprender de la muerte te llena de vida.

Tener a la muerte presente, me ha enseñado a lograr el milagro de vivir despierta, de estar más atenta a lo verdaderamente importante. Hay mucha gente sufriendo por lo que yo llamo la ‘ceguera de la inmortalidad’. Pensar que vas a vivir siempre hace que ‘mañanices’ tu vida, que vayas dejándolo todo para después. ¿Y si me quedara poco tiempo, qué querría hacer?

¿Cómo llegó a esta conclusión?

No es cómo, sino con quién. Una mañana fui a ver a Agustín, un paciente enfermo de cáncer, y me dijo: «Me estás preguntando que si sé que me voy a morir? Sí, yo me voy a morir: la suerte que yo tengo es que me han avisado, a ti, no». Cuando sientes que la vida puede acabar sacas lo mejor de ti, lo que has venido a aportar a este mundo. Es algo así como cuando el carbón se convierte en diamante. Yo he visto verdaderos diamantes al final de sus días.

¿Ha visto de cerca a la muerte?

Sí. Y, cuando te acercas tanto, empiezas a ver que es posible morir de otra manera: en vez de llenos de miedo, con amor. Por eso es importante que, cuando está lejos, empecemos a hablar de ella.

Conozco a pocos que lo hagan.

Podemos hablar con los hijos, compartir nuestros sueños antes de irnos, qué nos preocupa. Yo animo a todo el mundo a que lea sobre la muerte, hay muchos libros científicos. En el fondo, hablamos de filosofía. Todos nos preguntamos lo mismo: ¿a dónde voy?, ¿de dónde vengo?, ¿cuál es el sentido de la vida?

Incluso en tiempos de pandemia, la muerte sigue siendo un tabú.

Sí. Todo el mundo quiere mirar para otro lado cuanto antes. Pero esta pandemia debería servir para darnos cuenta de que es importante aprender a acompañar en el dolor, no retirarnos, y darle espacio a lo realmente importante.