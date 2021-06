‘Stand up paddle’, una manera ideal de ejercitarse mientras se contempla el paisaje

Una variante del surf tradicional para la que no se necesita una preparación física especial y que permite ejercitarse mientras se disfruta del paisaje. Se trata del ‘stand up paddle’, una práctica que no para de ganar adeptos en todo el mundo.

La propuesta es sencilla: una tabla, un remo y comienza la aventura náutica. Es además una opción fundamental para lugares donde no se puede maniobrar con un kayak, como es el caso de numerosas grutas.

Inspirado en el sistema que los habitantes de las Islas Polinesias seguían para desplazarse en sus canoas, este deporte comenzó a practicarse como tal en Hawai.

Apto para todos los públicos

Una excursión del también conocido como ‘paddle surf’ es apta para todos los públicos pues, al contrario de lo que ocurre con el surf o el windsurf, no es necesario estar dotado de una especial habilidad para los deportes. Las tablas son muy estables y garantizan una buena flotabilidad. Lo más importante es encontrar la posición adecuada del cuerpo para mantenerse en pie.

Otra de sus ventajas radica en que las olas no son imprescindibles para practicarlo. Se puede remar cuando el mar está en calma o acudir a un río o a un lago. Los principiantes agradecerán los lugares tranquilos y los más atrevidos siempre podrán surfear ayudados del remo.

Por último, destaca su idoneidad para llevarlo a cabo con tranquilidad. Es habitual que el material se alquile por horas, por lo que puede resultar perfecto para perderse por lugares agradables y desconectar. Siendo asimismo una manera pausada pero efectiva de hacer deporte, pues para realizarlo hay que poner muchos músculos a trabajar.

