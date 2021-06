En Amazon existe un sérum de ácido hialurónico por menos de 14 euros: ¡tiene 53.000 valoraciones !

El ácido hialurónico, con permiso de la niacinamida y el retinol, es uno de los ingredientes cosméticos más buscados del 2021. Sobre todo, entre aquellos que buscan tratamientos anti aging con los que poner freno a la aparición prematura de arrugas, manchas y surcos mediante fórmulas naturales que nos alejen del bisturí. Y, la verdad, no es de extrañar, pues posee la capacidad de atraer y retener moléculas de agua en nuestra piel asegurando una hidratación profunda y duradera. Así, no es extraño verlo presente en numerosos productos de dermoestética, aunque han encontrado el mejor aliado en los sérums. Aunque, todo sea dicho, no todos triunfan igual entre los usuarios...

Desde Heraldo.es llevamos una temporada siguiendo los pasos de una de las marcas que no deja de ganar adeptos en Amazon, Florence, y su sérum con ácido hialurónico es, sin duda, uno de los triunfos cosméticos de su catálogo: tiene más de 53.000 valoraciones. En poco más de cinco meses, este producto casi ha duplicado las opiniones de quienes ya lo han probado que, en su mayoría, le otorgan entre cuatro y cinco estrellas. Pero, ¿qué tiene este sérum para causar tanto furor? Calidad y precio son la respuesta: ¡es 100% orgánico y cuesta menos de 14 euros!

El sérum orgánico, de Florence. Heraldo.es | Amazon

El sérum de las 53.000 valoraciones

1. Ingredientes naturales. La fórmula hidratante que ofrece está enriquecida con ingredientes naturales y ecológicos que penetran profundamente en la piel para hidratarla desde las capas más profundas. Entre ellos, destacan la vitamina E, el aceite de jojoba y el aloe vera.

2. Aplicación sencilla. Incluir este cosmético en nuestra rutina es sencillo, pues basta con extender una pequeña cantidad por el rostro y el cuello. Eso sí, es recomendable que, previamente, nos limpiemos la piel con agua tibia y apliquemos un tónico si lo hacemos de forma habitual. De esta forma, la fórmula concentrada del cosmético penetra en profundidad y consigue mejores efectos.

3. Piel radiante. Una hidratación instantánea y una mejora continua de la textura de la piel. Esos son los resultados que ofrece y que se reflejan en la reducción de las líneas de expresión, las arrugas y las cicatrices ya que, además, promueve la producción natural de colágeno como efecto antienvejecimiento.

