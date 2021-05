Más superalimentos que no son la panacea: kale, aloe vera, jengibre y cacao

No se les pueden pedir milagros. Los conocidos como superalimentos, que contienen grandes cantidades de micronutrientes y gozan con la mejor fama posible en lo que son beneficios tanto para el físico como para la salud, no sirven para nada como solución de última hora si su ingesta no va acompañada de unos hábitos de vida saludables, una buena alimentación y un mínimo de práctica deportiva diaria o semanal.

Para más inri, algunos de estos ingredientes milagrosos tienen contraindicaciones y pueden provocar graves efectos negativos en la salud, como es el caso de la cúrcuma, si se consumen en exceso. La Organización de Consumidores y Usuarios ya avisó de que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria había limitado el consumo de esta especia.

Con el verano a la vuelta de la esquina y buscando quitarnos un par de kilos de más para llegar a la playa en plena forma, es posible que algunos consumidores se planteen optar (llegando, incluso, a abusar) por estos superalimentos para dar un último empujón al entrenamiento y la dieta. Antes de comprar estos ingredientes, es mejor echar un vistazo a sus propiedades demostradas y a sus posibles efectos adversos:

Kale. Tiene un alto contenido en agua, fibra, minerales y vitaminas, además de en hierro y en calcio, aunque menor aprovechables que si se obtienen a través de la carne o la leche. Ciertos de sus beneficios (como la prevención del cáncer de próstata) todavía se están investigando y se desaconseja su consumo en pacientes con hipotiroidismo por sus compuestos azufrados.

​Cacao. Es una fuente de fibra, vitaminas B2, B3 y minerales. Se le atribuyen efectos positivos sobre la salud cardiovascular, aunque no están verificados ni reconocidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Aunque suele decirse que mejora el ánimo, no es bueno para personas sensibles a los estimulantes porque contiene teobromina, teofilina y cafeína.

​Jengibre. Apenas tiene interés nutritivo, ya que se consume en cantidades muy pequeñas o en infusión. La Agencia Europea del Medicamento ha aprobado el uso de este superalimento para prevenir las náuseas y los mareos cuando se viaja, aunque no es compatible con problemas en el aparato digestivo como úlceras o gastritis. Es aconsejable comentar con un médico su consumo en caso de seguir algún tipo de tratamiento.



​Aloe Vera. Se caracteriza por ser rico en minerales, vitaminas hidrosolubles, aminoácidos y glucomano (una fibra alimentaria que proporciona sensación de saciedad). Diversos estudios clínicos que hablan sobre su eficacia como tratamiento contra el estreñimiento, la diabetes, las úlceras y la inflamación del tracto intestinal aunque todavía no han sido confirmados. El aloe puede provocar alergia y se desaconseja en las personas con reacción a las liliáceas. Puede interactuar con medicamentos corticoesteroides y no es recomendable en embarazadas.

