Cuánto tardan los resultados del test de coronavirus para poder reunirme con la familia: de la PCR al de antígenos

España va aliviando sus restricciones en algunas de las comunidades autónomas al bajar la incidencia de contagios de la covid-19 por primera vez desde las pasadas navidades. En concreto, se prepara un fin de semana de mucho movimiento en Aragón. Con la conclusión del confinamiento perimetral en las tres provincias aragonesas, los desplazamientos entre las tres provincias van a ser numerosos, y los esperados reencuentros familiares llevan consigo el riesgo indudable de contagios si no se guardan las medidas sanitarias adecuadas. Muchos viajeros tienen en su agenda hacerse una prueba para descartar la infección por el SARS-CoV-2. La mayor fiabilidad de la PCR, independientemente de que la carga viral sea más o menos alta, hace que sea la elección más responsable, aunque el problema de la espera a la hora de obtener el resultado obliga a que esta decisión se tome cuanto antes. La prueba de antígenos vale la mitad (entre 45 y 50 euros, por los 95-100 del PCR) y es menos fiable cuando el presumible contacto con alguien infectado es reciente, pero también es válida como medida de precaución.

Test PCR: cómo se hace y cuánto tardan los resultados

La PCR, siglas en inglés de 'Reacción en Cadena de la Polimerasa', es una prueba de diagnóstico precoz que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno -una molécula de ARN en el caso del coronavirus-. Posee una alta sensibilidad y especificidad. Esta prueba se realiza en un laboratorio de microbiología y el resultado será positivo si la prueba detecta ARN del virus. En cambio, si la técnica de la PCR no detecta el material genético del virus, la persona no estaría infectada o, al menos, la muestra no contiene su material genético. Puede darse el caso de que salga un falso negativo porque la muestra esté mal cogida, por eso es vital que la persona que realice la prueba sea un sanitario especializado.

Si el resultado ha dado negativo pero hay una sospecha clínica importante se debe realizar otra prueba PCR para asegurar que el paciente no está infectado por el virus, ya que puede darse el caso de que se realice la PCR muy pronto y la persona tenga una carga viral muy baja y no se detecte aún. Por esto, es conveniente repetir la prueba a los pocos días si hay sospecha. En todo caso, si hay la más mínima duda, hay que aislarse.

Los únicos inconvenientes de esta prueba son el precio y que los resultados tardan varias horas -entre cuatro y cinco en la mayoría de casos- y, según la Comunidad Autónoma, puede tardar incluso días dependiendo de la saturación en los laboratorios.

Test rápido de antígenos: cómo se hace y cuánto tardan los resultados

Este tipo de test se realiza a través de una muestra nasofaríngea en el que se detectan de manera rápida algunas proteínas del virus, en cuestión de 10 - 15 minutos se saben los resultados. Esta es una de las ventajas de esta prueba; la otra es que cuesta más o menos la mitad que la PCR. Estos test son perfectos para hacer un primer cribado a la población porque ayuda a desatascar el desbordamiento de los laboratorios.

El inconveniente de este tipo de test es que no es tan sensible como la PCR, aunque la persona sometida a dicha prueba conoce los resultados al instante, en un plazo de unos 20 minutos.

