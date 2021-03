Glaucoma: la ceguera silenciosa que afecta a más de 29.000 aragoneses

Muchos la llaman la “ceguera silenciosa” porque no causa dolor y se caracteriza por dañar el nervio óptico como consecuencia, en muchos casos, de una presión intraocular elevada -que es el factor más conocido y controlable que deteriora el nervio óptico-. Es el Glaucoma, que a día de hoy ostenta los primeros puestos como causa de ceguera según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Durante esta semana –del 8 al 14 de marzo- se celebra la Semana Mundial de esta patología ocular que afecta a unos 29.289 aragoneses aunque la mitad de ellos (alrededor de 14.644) no saben que la padecen porque es asintomática en sus primeras fases.

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) ha avisado, con motivo del Día Mundial del Glaucoma, de que medio millón de españoles que padece glaucoma y lo desconoce puede llegar a sufrir baja visión o, en casos más graves, ceguera, si no acude con regularidad a un establecimiento sanitario de óptica para someterse a una revisión visual que permita detectar y tratar a tiempo esta patología.

Esta enfermedad es la segunda causa de la pérdida de visión en el mundo después de las cataratas. Se trata de una lesión irreversible del nervio óptico cuyo signo más relevante es un elevado índice de la presión intraocular que causa una pérdida progresiva de la visión del afectado, carencia que normalmente comienza por la periferia del campo visual.

"En la mayoría de los casos, el paciente no experimenta ninguna molestia ni síntoma hasta que se produce una pérdida de visión permanente e irreversible", ha explicado el presidente del CGCOO, Juan Carlos Martínez Moral. Uno de los graves problemas que presenta el glaucoma es que casi un 45% de sus pacientes no se adhieren de forma estricta y correcta a los tratamientos pautados por sus médicos. Una situación que ha empeorado considerablemente en estos tiempos con la crisis sanitaria de la covid-19. “Ni acuden a sus citas habituales ni tampoco siguen las pautas fijadas por sus médicos de referencia sin entender que su visión va empeorando, aunque no se den cuentan. Por eso, hay que animar a todos los pacientes a que retomen y cuiden más que nunca su glaucoma porque silenciosamente te va robando la visión”, destaca Delfina Balonga, presidenta de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF).

En Aragón, unos 29.289 aragoneses la padecen. Por provincias, Zaragoza es la que tiene el mayor número de diagnosticados, 21.505, seguida de Huesca (4.855) y Teruel (2.929).

Aunque esta afección ocular puede aparecer a cualquier edad, algunos grupos de pacientes son más proclives a desarrollarla en uno o ambos ojos, como es el caso de las personas mayores de 45 años, que tienen que acudir a comprobar su presión intraocular al menos una vez al año en cualquier establecimiento sanitario de óptica.

El proceso de detección consiste en una exploración de fondo de ojo, una medida de la presión intraocular y una campimetría, esto es, un examen médico que se utiliza para valorar las alteraciones del campo visual. Y es que, la enfermedad guarda una estrecha relación con el envejecimiento (la prevalencia a partir de los 40 años es del 2% y de un 4% a los 70), en la que influyen factores genéticos y ambientales, y donde el único agente de riesgo modificable es la presión intraocular.

Sin embargo, también personas con antecedentes familiares de glaucoma, pacientes con una presión intraocular alta o con una miopía elevada (mayor de 5 dioptrías) son un grupo vulnerable, sobre todo los últimos, ya que el nervio óptico de los ojos miopes es más susceptible a la lesión que el de los no miopes.

Por otro lado, aquellas personas medicadas con corticoides o que hayan sufrido un golpe o traumatismo en el ojo también son más propensas a sufrir esta enfermedad silenciosa junto con los diabéticos. En este último caso, se debe al aumento de los niveles de glucosa en sangre, que puede provocar graves daños en la retina.