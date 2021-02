Cuáles son los grupos sanguíneos con mayor protección frente al coronavirus

En espera de que la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 pueda coger el ritmo adecuado y se vea más cercana la deseada inmunidad de rebaño, la comunidad científica sigue estudiando las particularidades de este virus y las diferencias registradas en cuanto a la respuesta del organismo humano. Desde el pasado otoño han salido a la luz varias investigaciones procedentes de rincones tan dispares como Estados Unidos, China, España, Irán o Turquía acerca del grupo sanguíneo 0.

En este sentido, una investigación publicada en el portal Blood Advances, con Dinamarca como sujeto de estudio y el aval de la Sociedad Americana de Hematología, arrojó la conclusión de que las personas con sangre de grupo 0 tiene menos posibilidades de desarrollar síntomas graves de la covid-19 cuando se infectan. Esto no significa, tal y como explicaban los investigadores, que las personas con este tipo de sangre se puedan contagiar sin que les afecte. Además, también se observó una menor prevalencia de enfermedades cardiacas y trombosis en relación a los infectados de grupo A, B o AB6.

Relación entre la covid-19 y el grupo sanguíneo

Según el estudio multicéntrico presentado en la última edición de la American Society for Reproductive Medicine (ASRM), los pacientes con grupo sanguíneo 0 positivo y Rh positivo presentan una mayor protección frente a la enfermedad.

A esta cuestión han tratado de responder en el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) tras el analizar el estudio: “En los datos analizados en nuestra población, en el periodo post-confinamiento desde mayo a junio, con una muestra de 6.140 pacientes para SARS-CoV-2, encontramos que la incidencia de enfermedad (entendida como pacientes que habían presentado un anticuerpo positivo, sea IgM o IgG) era menor en pacientes con grupo O, encontrando de forma significativa que el grupo Rh negativo había sido más frecuente entre los infectados, algo en contra de lo que se había publicado previamente”, explica el doctor Antonio Requena, Director Médico del (IVI).

Por otro lado, el estudio también revela que la tasa de seropositivos "no varía significativamente con la edad" y tampoco se ha apreciado diferencias en cuanto a género o grupo sanguíneo. Sin embargo, sí que han observado cómo las personas con Rh negativo "tenían un riesgo ligeramente más alto de contagio que los Rh positivos". A este resultado extraído del estudio se suma que "en las áreas de mayor prevalencia de la enfermedad, el porcentaje de IgM positivos es también alto y hay un mayor riesgo de contagio cuando uno de los miembros de la pareja ya es seropositivo”, añade el Dr. Requena.

Otros estudios sobre los grupos sanguíneos y la covid-19

No es la primera vez que un estudio vincula estos grupos sanguíneos con una mayor o menor vulnerabilidad al contagio y una mejor o peor evolución de la enfermedad. El pasado mes de junio, un artículo publicado en 'New England Journal of Medicine' señalaba que los genes podían determinar que algunas personas desarrollaran formas graves de covid y que tener sangre tipo A se asociaba a un 50% más de riesgo de necesidad de apoyo respiratorio, mientras que el grupo O confería "efecto protector".

En una de las investigaciones que se publicaron, explicaban que las personas con el tipo de sangre O pueden tener un menor riesgo de infección por covid-19 y, de contraer la enfermedad, una menor probabilidad de resultados graves, incluyendo complicaciones en los órganos, según una nota de la Sociedad Americana de Hematología.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores compararon los datos del registro sanitario danés de más de 473.000 personas a las que se les hizo la prueba de la covid-19 con los datos de un grupo control de más de 2,2 millones de individuos de la población general.

