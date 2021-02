Las mascarillas higiénicas desechables son tan eficaces como las quirúrgicas al tener un 98% de filtración

Un reciente análisis de 30 mascarillas higiénicas y quirúrgicas realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha confirmado la alta eficacia de filtración de ambos modelos desechables a la venta en supermercados, que llega al 98%.

En cambio, advierten de que la eficacia de las higiénicas reutilizables de tela es menor, aunque suele superar el 90%, y en algún caso supera el 95%. OCU ha analizado, además, el etiquetado, la colocación y el ajuste a la cara, la resistencia de las gomas de sujeción y la respirabilidad, un aspecto importante, ya que una mascarilla que transpire mal expulsa más aire por los laterales y es más incómoda, por lo que se toca más y deja de ser segura.

Así, los resultados de estas pruebas, además de la filtración, permiten seleccionar varios productos galardonados. En la categoría de mascarillas desechables para adultos, la OCU ha destacado en primer lugar las higiénicas no reutilizables de Deliplus Mascarillas (Mercadona), con una calificación de 84 puntos. En segundo lugar, ha galardonado la Bergner Mascarilla Facial higiénica no reutilizable KI 8501-1 (Carrefour), con una puntuación de 83 puntos. La tercera posición es para la Intelmask Mascarilla quirúrgica desechable (Aldi), con 77 puntos. En cuarto lugar, se encuentra la Jiangsu Excellence Mascarilla desechable (Lidl), también con 77 puntos.

En la categoría de mascarillas desechables infantiles galardonadas, para la OCU, la más recomendable es la Deliplus Mascarilla infantil (Mercadona), con una calificación de 83 puntos.

En cuanto a las mascarillas reutilizables para adultos galardonadas, la mejor, según la OCU, es la Belpla Mascarilla higiénica multicapa 25 lavados (Consum), con una puntuación de 71.

Por otro lado, en lo que respecta a las mascarillas reutilizables infantiles galardonadas, la primera posición es para la WDX Mascarilla higiénica reutilizable infantil, de 50 lavados, que ha alcanzado un total de 72 puntos. En segundo lugar, OCU ha destacado la mascarilla higiénica reutilizable infantil de Aldi, de 40 lavados, con una calificación de 62 puntos.

Por ello, OCU recomienda el uso de mascarillas desechables, ya sean higiénicas o quirúrgicas. De hecho, las analizadas, salvo una, ofrecen una eficacia de filtración del 98% o incluso del 99%, superior al mínimo exigible. La excepción son las mascarillas de la marca Sizhou Xiang Li, Face Mask (a la venta en El Corte Inglés), con una protección del 93%.

Asimismo, desde OCU advierten también de que las mascarillas reutilizables son, en general, menos eficaces en la filtración, aunque suelen superar el 90% para el número de lavados anunciados (aun cuando no se planchen), tal y como establece la norma aplicable, la UNE-0065, e incluso en algún caso llegan al 95%. También han aclarado que las reutilizables con tratamientos bactericidas o hidrófugos no son necesariamente mejores.

Con todo, en esta categoría, OCU ha detectado algunos problemas. En concreto, las mascarillas reutilizables infantiles (6-9 años) Marbik de venta en Decathlon han sido eliminadas por su mala respirabilidad; mientras que la de Adidas analizada tiene una eficacia de filtración de solo el 75%, si bien es cierto que no se vende expresamente como mascarilla higiénica contra la Covid-19 y no está sujeta a la norma UNE-0065. Además, OCU ha detectado un modelo infantil con cordones sueltos de la marca Different Mask que no debería estar a la venta y así lo ha comunicado a Consumo.

FFP2 solo para personal sanitario y grupos de riesgo

En cuanto a las mascarillas FFP2, cuya finalidad es la de servir como equipo de protección individual en entornos de riesgo, OCU insiste en que solo están recomendadas para personal sanitario y grupos de población de riesgo. Además, su respirabilidad es limitada y su uso no es sencillo, ya que deben ajustarse perfectamente al rostro.

Por último, OCU recuerda que son muchas las familias para las que comprar mascarillas sigue suponiendo un esfuerzo económico, por lo que pide su gratuidad, al menos para las personas con menos recursos, a través de su campaña #mascarillasparatodos.