¿Tiene sentido el uso de la doble mascarilla?¿Es recomendable? ¿Protege más?

En el mes de mayo de 2020, la mascarilla facial protectora pasó de ser un recurso conveniente a una prenda obligatoria para toda la población en el entorno público, tanto en la calle como en espacios cerrados. Extender esa práctica al ámbito conviviente no es tan común, aunque en el caso de personas de riesgo por patologías previas o edad avanzada es lo más conveniente, dado que aquellas personas que comparten espacio con ellas y sí mantiene una interacción social puede ser una amenaza cada día, incluso habiendo seguido de manera escrupulosa las medidas de distancia social e higiene.

La doble mascarilla tiene un doble problema. Si la homologada ya resulta molesta para cualquiera, llevar dos supone una mayor presión para el rostro y más dificultades para respirar con normalidad. Si se usa correctamente y cumple con los estándares de calidad, una mascarilla basta, sobre todo si es FFP2 o superior y su índice de protección en ambos sentidos (no contagiar y no contagiarse) es superior al 90%. Por ello no parece necesaria esta práctica, ni siquiera en un escenario de más riesgo como un centro médico. Lógicamente, si se emplean mascarillas de peor calidad o se colocan incorrectamente, dejando mucho espacio lateral o fallando a la hora de cubrir las áreas sensibles, sobre todo la nariz, llevar dos mascarillas sí aumenta la protección. En este caso, las mascarillas de tela son preferibles, porque se pegan más a la cara.

Lo que nunca debe faltar, y nunca está de más recordar, es la higiene básica cuando se sale y entra del domicilio habitual, el trabajo, el bar de la esquina o la consulta del dentista; evitar el gesto de tocar superficies y llevarse luego las manos a la cara, especialmente boca, nariz y ojos. Si esos gestos son inconscientes, hay que llevar gel hidroalcohólico encima y usarlo con frecuencia. De la sequedad de las manos se pueden ocupar las cremas protectoras al principio o el final del día.

