Por qué debes revisarte la vista cada año

La asociación Visión y Vida ha lanzado una campaña conjunta del sector óptico que, bajo el lema '¡Ahora!, revisa tu visión', tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía a someterse a una revisión visual este año. Así, la asociación y más de sus 6.000 establecimientos sanitarios de óptica asociados, con el apoyo de los profesionales, los fabricantes y los distribuidores, quieren apelar a la "emoción" de las personas recordando que, quizá, lo que mejor se pueda regalar este año sea salud visual.

Esta campaña nace del último estudio elaborado por esta entidad de utilidad pública que demostró que del 70,1 por ciento que afirmó en junio que se revisaría este año debido a los grandes problemas visuales soportados durante el estado de alarma, solo lo han hecho un 18,2 por ciento, aunque un 29,2 por ciento dijo que lo haría antes de final de año.

"Conseguir movilizar a esas personas que saben que tienen un problema y que, por diferentes motivos, como que la visión no duele, están aplazando la revisión es el objetivo de la campaña", ha explicado el presidente de Visión y Vida, Salvador Alsina.

Y es que, se sabe que durante el confinamiento, un 44,5 por ciento de la ciudadanía sufrió "molestias visuales" como ojo seco o dolor de cabeza. "Ahora, que hemos recuperado parte de la libertad, nos hemos confiado, pero los datos nos dicen que estas molestias siguen siendo percibidas por un 44,2 por ciento. Es imprescindible hacer entender a la gente sociedad, personas que esto es síntoma de un problema visual latente y que, en ese caso, lo más correcto es acudir cuanto antes al óptico optometrista para comprobar que todo funciona correctamente", ha añadido la óptico-optometrista y coordinadora de Visión y Vida, Elisenda Ibáñez.

Además, en verano se descubrió que, aunque seis de cada diez (63,3%) adultos tiene ahora peor visión que a principios del año, los niños y jóvenes también fueron de los más afectados, dado que a siete de cada diez jóvenes (64,9%) les varió la graduación y a uno de cada diez (10,1%) niños le pusieron gafas o lentillas por primera vez.

Sin embargo, la magnitud del problema puede ser mucho mayor, según los expertos, porque la mitad de las familias no ha acudido este año a la revisión de 'vuelta al cole' y el 59,1 por ciento no lo hará porque el menor no se ha quejado de ningún problema.

"Si tenemos en cuenta que solo una de cada cuatro familias tiene la costumbre de realizar revisiones visuales a los niños y que el menor puede no detectarlo por sí mismo, esto nos hace entender que hay muchos niños enfrentándose a un año de colegio muy diferente con un posible problema visual no detectado", ha explicado Ibáñez, para zanjar que por todo ello se quiere "animar en los meses de diciembre y enero a que la gente se realice una revisión visual antes de que termine el año, porque como dice su eslogan, solo tenemos dos ojos para toda una vida".

Desde este viernes, 4 de diciembre, y hasta febrero los cines de España y todas las redes sociales lanzarán mensajes de salud visual que animen a la gente a solicitar su cita en la óptica y acudir a revisión a través de las 5.000 ópticas asociadas a dosojosparatodaunavida.com.

