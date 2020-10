El 60% de españoles desconoce qué es la fibrilación auricular

El 60 por ciento de los españoles no conoce la fibrilación auricular, ni la asocia a un mayor riesgo de ictus, según los resultados de una encuesta nacional realizada por la compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim España. En España, se estima que más de 1 millón de personas sufren fibrilación auricular, y muchas están sin diagnosticar. La fibrilación auricular (FA) es una de las principales causas de sufrir un ictus, así como de otras enfermedades cardiovasculares.

Boehringer Ingelheim España, de la mano de Cardioalianza y la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Anticoagulados (FEASAN) y con el aval de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), ha lanzado este martes la campaña 'Marca tu Ritmo', que busca ayudar a reconocer la fibrilación auricular y tomarse el pulso para estar alerta ante esta enfermedad.

El desconocimiento de la fibrilación auricular (FA) está patente en la mayor parte de la sociedad: jóvenes, adultos y mayores muestran niveles similares, sin diferencias significativas. A pesar de la gran incidencia de esta patología, menos de 1 de cada 3 personas conoce la FA por un familiar o conocido, y solo el 30 por ciento ha oído hablar de ella a través del personal sanitario. No obstante, se aprecia interés entre los jóvenes, puesto que lideran las búsquedas en internet sobre la fibrilación auricular.

Tampoco hay conocimiento de la FA en relación a otras enfermedades: solo 1 de cada 2 españoles relaciona la hipertensión o la insuficiencia cardiaca con un mayor riesgo de fibrilación auricular. En lo que respecta a los principales factores de riesgo de la fibrilación auricular, la hipertensión arterial es la más reconocida (51% de los encuestados), seguida de la insuficiencia cardiaca (48%), las cardiopatías congénitas (42%) y la enfermedad de las válvulas del corazón (41%). Además, un 46 por ciento también reconoce en la obesidad un mayor riesgo de fibrilación auricular.

A su vez, uno de los principales riesgos de la fibrilación auricular es el ictus embólico. Las variaciones del ritmo cardiaco pueden crear la formación de coágulos de sangre en el interior del corazón, que si se desprenden pueden dar lugar a obstrucciones en las arterias del cerebro (ictus cerebral) u otras localizaciones (embolia arterial periférica). Además, también se relaciona la fibrilación auricular con enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca o la enfermedad de las válvulas cardíacas. Sin embargo, los españoles desconocen en su gran mayoría este riesgo: el 66 por ciento reconoce no saber que la fibrilación auricular aumenta el riesgo de ictus.

"Dado que se trata de una patología que en muchas ocasiones no presenta síntomas o éstos pasan desapercibidos, que no afectan a las actividades de la vida diaria y que no son fácilmente identificables por los pacientes, el diagnóstico puede retrasarse. En ocasiones los pacientes son diagnosticados de forma tardía cuando ya han sufrido un ictus, y en otras ocasiones cuando ya hay síntomas como mareos, síncopes, dolor torácico o poca tolerancia a esfuerzos habituales", alerta el doctor Miguel Ángel Prieto, coordinador nacional del Estudio IBERICAN y miembro de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.

Estilo de vida saludable, la mejor prevención

Los españoles reconocen la importancia de un estilo de vida saludable para mantener un estado de salud óptimo que ayude a prevenir patologías. El 69 por ciento de los encuestados apunta a llevar una dieta equilibrada para prevenir la aparición de la fibrilación auricular y el 64 por ciento cree que el ejercicio físico también es clave. Como parte de un estilo de vida saludable, los españoles también reconocen la importancia de no fumar (61%) y moderar el consumo de alcohol (56%), así como reducir el colesterol (59%) y la tensión arterial (52%).

El doctor Francisco Marín, jefe de sección de Cardiología Clínica del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca y Profesor Titular de Cardiología en la Universidad de Murcia, explica que "la fibrilación auricular suele ser la consecuencia de una situación que afecta a la aurícula, que con mucha frecuencia se trata de factores como la hipertensión arterial no diagnosticada o no controlada, la obesidad o una apnea de sueño no conocida". "Se trata de un proceso progresivo, por lo que modificar o controlar los factores de riesgo es clave para evitar la progresión de la fibrilación auricular. Es necesario llevar un estilo de vida cardiosaludable, reduciendo la obesidad y mejorando el control de la tensión arterial", añade.

