Moderna dice que su vacuna contra la covid crea anticuerpos en mayores

La empresa de biotecnología Moderna, una de las más avanzadas en el objetivo de encontrar una vacuna contra la covid-19, informó este martes de que su proyecto es seguro y que genera una respuesta inmunológica importante entre los adultos y las personas mayores, según los resultados de la fase 1 de su ensayo clínico, realizado entre un grupo de 40 personas de edad avanzada.

La mRNA-1273, nombre con el que se conoce al proyecto de vacuna de Moderna, "puede generar anticuerpos neutralizantes en ancianos y adultos mayores a niveles comparables con (los registrados en) jóvenes adultos", según datos provisionales publicados en la revista 'The New England Journal of Medicine'.

"Estos datos provisionales de la Fase 1 sugieren que la mRNA-1273 puede generar anticuerpos neutralizantes en adultos mayores y ancianos a niveles comparables a los de los adultos más jóvenes", reiteró en el comunidado de la empresa Tal Zaks, director médico de Moderna.

La fase 3 de Moderna, la etapa final previa a la aprobación en la que el proyecto se prueba en grupos de más de 500 voluntarios, está también en marcha y sus primeros resultados podrían conocerse a finales de este año.

Además del de Moderna, otros ocho proyectos de vacuna se encuentran en fase 3: AstraZeneca y la Universidad de Oxford; Sinovac (China), dos de la empresa china Sinopharm; CanSino Biological Inc. e Instituto de Biotecnologías Pekín (China); BioNTech, Fosun Pharma y Pfizer (Alemania y Estados Unidos); Gamaleya Research Institute (Rusia) y Janssen Pharmaceutical Companies (Estados Unidos).

Pese a la velocidad con la que avanzan los proyectos, la Organización Mundial de la Salud no prevé vacunaciones masivas en el mundo hasta el 2022. Sin embargo, la Unión Europea ha asegurado que contará en diciembre de 2020 con 30 millones de dosis de la vacuna de Oxford, de los que tres millones corresponderán a España.