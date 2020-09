El deporte de moda en España que más rápido gana nuevos adeptos

El pádel, poco a poco, se ha convertido en uno de los deportes con más seguidores de España y cada vez hay más profesionales o deportistas ‘amateur’ que lo practican.

Y, ¿cuál es el secreto de este éxito? Pues lo cierto es que su fama reside en que no solo tiene una, sino muchas ventajas. Aunque la gente, cuando nació la modalidad, solía pensar que era un deporte caro, la verdad es que no se diferencia mucho del tenis. Las pistas en la mayoría de clubes se pueden alquilar por menos de 30 euros, el equipamiento no va más allá de una camiseta y pantalón con bolsillos y las palas se pueden adquirir desde 20 euros. Por lo tanto, la inversión inicial no es muy alta.

Las normas, además, se memorizan muy rápido y es fácil de jugar, aunque depende, claro, de la destreza de cada uno. Sin olvidar que es un juego en equipo y se hacen muchas relaciones sociales, pero con distancia ahora, eso sí. Lo bueno, es que el distanciamiento social de dos metros establecido por la pandemia de la covid-19 se puede mantener fácilmente, ya que es un deporte que se practica al aire libre, para una mayor seguridad.

Por último, los beneficios de este deporte, que se puede practicar a cualquier edad, son muchos. Por ejemplo, ayuda a eliminar el estrés con cada golpe de bola y contribuye a mejorar la coordinación y los reflejos. Por otro lado, fortalece el corazón y tonifica cada uno de los músculos del brazo, piernas y abdomen que se trabajan.

Nunca es tarde para unirse a la fiebre del pádel y empezar a practicarlo solo o con una pareja conocida. Poco a poco te irás adentrando en este mundo y te convertirás en un aficionado y fiel seguidor del pádel, dejando atrás los prejuicios.

