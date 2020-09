El 65,9% de los celíacos considera que la hostelería es aún "poco segura"

El 65,9% de los celiacos evalúa por debajo de un 6 el nivel de seguridad que ofrecen los restaurantes a las personas con celiaquía, y solo un 0,7% considera que la seguridad que ofrecen los restaurantes en España a las personas con celiaquía es "total", según los resultados del 'I Estudio de Hábitos de las Personas con Celiaquía en Vacaciones', realizado por la empresa Celi&Go Libertad Sin Gluten.

"Sabemos que las personas con celiaquía, cuando viajan, necesitan planificar mucho ese viaje, saber que el lugar en el que se alojan les va a ofrecer opciones seguras, saber que en la zona hay restaurantes y obradores que saben trabajar con todas las medidas de seguridad, saber que si van a un apartamento podrán cocinar evitando la contaminación cruzada. Y queríamos saber qué ocurre en la práctica, palpar la situación real en España", ha explicado el CEO de Celi&Go Libertad Sin Gluten, Víctor Oliva Martín.

Según el estudio, en el que han participado gracias a la colaboración de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), Asociación de Celiacos y Sensibles al Gluten de Madrid y la Asociación de Celiacos de Cataluña, un total de 1.081 personas con celiaquía, el 62,7% acuden a apartamentos con el objetivo de poder preparar su propia comida.

"La enfermedad celiaca es una enfermedad autoinmune, crónica y sistémica que requiere de una dieta estricta todos los días, sin excepciones, y eso supone evitar la contaminación cruzada, por eso muchas personas acuden a apartamentos, porque no siempre es fácil encontrar opciones sin gluten seguras, y es muy importante no poner en riesgo su salud", ha apuntado Oliva.

Evitar la contaminación cruzada es uno de los grandes problemas que tienen las personas celiacas, tanto en casa como fuera de ella. La presencia de pequeñas trazas en un plato, el uso indebido de utensilios para cocinar, provoca una respuesta inmunitaria en la persona con celiaquía que es fundamental evitar para no ocasionar otros problemas de salud en un medio o largo plazo.

La enfermedad en vacaciones

Y es que, un 41,4% de los celiacos escogen su destino vacacional en función de las opciones sin gluten seguras que ofrezca el mismo. "Este dato es muy interesante, porque nos indica que la celiaquía condiciona la vida social de estas personas y son casi la mitad de los participantes en la encuesta", ha apostillado el CEO. En cuanto a la elección del alojamiento, cuando se trata de apartamentos, el 96,5% de los celiacos aseguran que su apartamento vacacional no contaba con los utensilios que se recomiendan para trabajar sin gluten.

"Para evitar en todo caso la contaminación cruzada los celíacos necesitan una tostadora exclusiva sin gluten, o una de nuestras bolsas protectoras; deben tener también cuidado con el horno porque puede haber restos de gluten, así como con las tablas de cortar y utensilios de madera donde puede haber restos de gluten", ha enfatizado Oliva.

Asimismo, según los datos del Estudio, un 26,4% de los celiacos afirman haberse contaminado durante las vacaciones, y un 31,8% no están seguros de si se han o no contaminado. Dentro del grupo de los que sí han sufrido una reacción por contaminación cruzada, el 27,1% no ha sabido identificar el origen de la misma, mientras que un 22,4% asegura que se contaminó en un establecimiento de hostelería.

El 6,5% afirma haberse contaminado en casas de amigos y familiares y un 1,8% asegura que la contaminación se produjo en casa de forma accidental. "Son datos realmente preocupantes, cada vez que una persona sufre una contaminación su sistema inmunológico se activa y se produce un daño intestinal. En ocasiones eso se acompaña de síntomas externos que pueden obligar al celiaco a estar en casa varios días con muchas molestias digestivas y/o extradigestivas", ha apostillado Oliva.

Por otra parte, el CEO de Celi&Go Libertad Sin Gluten ha señalado que perciben que cada vez hay más interés por parte de los profesionales de la hostelería en ofrecer opciones sin gluten seguras, pero aún queda mucho camino por recorrer y así lo perciben las personas celiacas que han participado en el estudio.

De hecho, el 65,9% de los celiacos han evaluado por debajo del 6 el nivel de seguridad que ofrecen los restaurantes en España para las personas con celiaquía. A su vez, un 66,4% evalúan por también por debajo del 6 el acceso a la información sobre la restauración sin gluten segura.

"Es fundamental que el sector hostelero se conciencie no solo con las personas con celiaquía, hay muchas otras personas con restricciones a la hora de comer, intolerancias y alergias alimentarias, y una parte fundamental de ofrecer un servicio seguro a este colectivo es evitar la contaminación cruzada", ha añadido, para informar de que, aún así, sólo un 9,5% de los celiacos participantes no acuden a restaurantes en vacaciones.

