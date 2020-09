Advierten que la edición del genoma para corregir enfermedades hereditarias "no está lista para ser probada"

La edición del genoma para corregir enfermedades hereditarias "aún no está lista para ser probada de forma segura y efectiva en humanos", han alertado expertos en un nuevo informe, realizado por la Comisión Internacional sobre el Uso Clínico de la Edición del Genoma en la Línea Germinal Humana, que sí ve permitido inicialmente un uso clínico aunque limitado a enfermedades graves de un solo gen.

"Los embriones humanos cuyos genomas han sido editados no deben ser usados para un embarazo hasta que se establezca que se pueden hacer cambios genómicos precisos de forma fiable sin introducir cambios no deseados", un criterio que aún no ha sido cumplido por ninguna tecnología de edición del genoma, según señalan los expertos que firman este informe, y quienes este jueves han realizado una rueda de prensa, donde han tratado de aclarar cómo debe ser el uso responsable de la edición del genoma, "en caso de que algún país tome la decisión de permitir su uso".

Esta Comisión se formó a raíz de la Cumbre Internacional de Edición del Genoma Humano de 2018 celebrada en Hong Kong (China), después de que el investigador chino He Jiankui enseñara al mundo que habían nacido dos niñas a las que había modificado su ADN, en concreto mediante la edición del gen CCR5, para impedir que éstas nacieran con el VIH.

Tras las críticas que señalaron entonces que era "prematuro e irresponsable emprender la edición hereditaria del genoma humano", se formó ésta comisión compuesta por 18 representantes de 10 países con experiencia en tecnología de edición del genoma; genética y genómica humana; medicina reproductiva, pediátrica y de adultos; ciencia regulatoria; bioética; y derecho internacional.

La Academia Nacional de Medicina de EEUU, la Academia Nacional de Ciencias de EEUU y la Royal Society del Reino Unido, que forman parte de secretaría de la Comisión, han dado a conocer este informe que aboga por "un amplio diálogo social" antes de que cualquier país decida si permite su uso clínico.

"Si una nación decide que la edición hereditaria del genoma humano (HHGE) es permisible, los usos iniciales debe limitarse a la prevención de las enfermedades monogénicas graves, que resultan de la mutación de una o ambas copias de un solo gen - por ejemplo, la fibrosis quística, la talasemia, la drepanocitosis anemia, y la enfermedad de Tay-Sachs", señala el informe.

Para estos casos, según ellos expertos, "la edición del genoma sólo debería ser considerado cuando los futuros padres tienen un riesgo conocido de transmitir una grave enfermedad monogénica y no tienen otra opción o sus opciones son extremadamente malas, debido a circunstancias genéticas o a la combinación de circunstancias genéticas y cuestiones de fertilidad".

