¿Qué hábitos deben seguir los deportistas al sentarse a la mesa?

Tal y como apunta la encuesta anual del Instituto DYM, empresa dedicada a la realización de estudios de mercado, publicada el pasado mes de mayo, el porcentaje de personas que hace ejercicio (mucho, muy frecuentemente o de manera moderada) aumentó en 2019 en España un 5%, pasando de un 43% a un 48%.

Así, el deporte va ganando adeptos en la línea de la cada vez mayor preocupación de buena parte de la sociedad con la salud. Una práctica en auge en la que, no obstante, conviene tener diversos factores muy en cuenta a la hora de llevarla a cabo. Uno de los principales tiene que ver con la alimentación.

"Los deportistas de élite suelen tener entrenamientos duros, intensos, durante varias horas al día y, en ocasiones, dobles sesiones. Los requerimientos normalmente en cuanto a energía, hidratos de carbono o proteínas suelen ser superiores a otros deportistas, ya que el desgaste, tanto físico como mental, es mayor. Por ello, la alimentación tiene mayores requerimientos", explica Beatriz Magallón, dietista y nutricionista.

Por esta razón, alguien que no compite no debería seguir una dieta de un deportista de élite, porque cada uno tiene necesidades distintas. "Siempre ha de seguirse una dieta adaptada a tus características, ya que sino se puede aumentar el consumo de determinados alimentos o disminuir el aporte de otros, lo que a largo plazo puede producir problemas de salud", apunta la profesional. Así, un deportista que no compite no tiene las mismas necesidades que otro de primer nivel.

Una alimentación adaptada

Las claves de una correcta alimentación en una persona que practica regularmente deporte, según Beatriz Magallón, se basan en la comida real, en los alimentos que no necesitan etiquetas, y estos se deben adaptar a cada deportista.

"Una buena alimentación debe estar basada en alimentos de calidad –carnes, pescados, huevos, marisco, legumbres–, por supuesto, buenos cereales –valorando la necesidad de que sean integrales o no, según el entrenamiento y el deportista–, y, por último, dos elementos básicos: frutas y vegetales", destaca Magallón.

Por su parte, Laura Reviejo destaca que la dieta de un deportista influye en sus resultados, evita lesiones y ayuda a la concentración. Una buena alimentación personalizada y adaptada a la práctica deportiva, junto con una rutina de entrenamientos pautada, son los dos pilares básicos para que el rendimiento del deportista sea óptimo. "Por así decirlo, la dieta es la ‘gasolina’ del deportista, si no come de forma adecuada, lo más seguro es que no rinda bien y podría no solo desencadenar en peores resultados deportivos, sino también ocasionar lesiones a largo plazo", explica la experta.

Suplementos alimenticios

En los últimos años se han puesto de moda los suplementos de vitaminas y minerales para conseguir un aporte extra de energía, pero en la mayoría de los casos son más comerciales que efectivos si no se utilizan de una manera adecuada. "Los suplementos no son la solución para obtener energía, las vitaminas y los minerales los podemos obtener con la comida, en frutas y vegetales sobre todo", recalca Reviejo.

Esto no quiere decir que no sean recomendables, porque sí lo son en caso de carencias observadas en valores analíticos o en ciertas personas que no pueden comer algunos alimentos por alergias o intolerancias, por ejemplo. "En el caso de que no se puedan ingerir de manera natural con los alimentos, habría que valorar qué grupos de vitaminas y minerales son los deficitarios y suplementarlos de manera específica con estos complementos", aclara la nutricionista. Pero hay que tener muy claro que existen ciertos suplementos que podrían ser perjudiciales, por ejemplo, aquellos que no son necesarios para una persona, así como los que son de mala calidad.

Además de los errores que rodean a estos suplementos, existen otros muy comunes en la nutrición de un deportista. Beatriz Magallón explica que uno de los más repetidos es la insuficiente hidratación. "La mayoría de deportistas se centran más en lo que comen que en lo que beben, teniendo ambas la misma o igual importancia", señala la nutricionista.

Otra de las equivocaciones más frecuentes es el abuso del grupo de hidratos de carbono como la pasta, el arroz o el pan. "También de suplementos proteicos que desplazan a otros grupos de alimentos, como las legumbres, las frutas y las verduras, básicos para una correcta alimentación", explica Magallón.

Dentro de los fallos en alimentación existe también el abuso en el consumo de artículos de bollería y de las denominadas barritas energéticas, ya que se han vendido como una forma de conseguir "energía de manera rápida" para el cuerpo, recalca la profesional. Pero la realidad es que, tal y como apuntan los especialistas en nutrición, lo único que aportan es azúcar y grasas saturadas perjudiciales para la salud a la largo plazo y, por ende, para el rendimiento deportivo.

Así, y teniendo en cuenta tanto la postura de buena parte de los expertos en la materia como de los estudios realizados al respecto, una adecuada nutrición en el deporte permite mejorar resultados y optimizar el rendimiento, así como evitar posibles problemas de salud. Cabe resaltar que, en los últimos años, se han realizado numerosos avances en los ámbitos de la nutrición y el deporte para señalar la importancia que tienen unos correctos hábitos alimenticios para obtener el máximo rendimiento posible. "Uno de ellos ha sido, por ejemplo, poder conocer el funcionamiento fisiológico por el que nuestro cuerpo recibe la ‘gasolina’ para realizar el deporte y de dónde la obtiene, para así darle lo que necesita, según la práctica que vaya a realizar", concluye Magallón.

