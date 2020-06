Si me he contagiado de Covid-19, ¿debo dar el pecho a mi hijo?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue recomendado la lactancia en madres infectadas por el nuevo coronavirus, ya que la evidencia científica actual muestra que el COVID-19 es una amenaza "mucho menor" para la supervivencia de los bebés que las infecciones contra las que protege la leche materna.

Así lo establece en el documento 'Lactancia Materna y COVID-19', publicado este martes, y en el en que se realiza un repaso por los estudios realizados hasta ahora sobre las mujeres con coronavirus que están en periodo de lactancia, una práctica que el organismo recomienda de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida y complementaria a la alimentación hasta los dos años.

Aunque desde que comenzó la epidemia, la OMS no ha dejado de aconsejar la lactancia, ahora reafirma sus recomendaciones tras realizar una revisión sistemática de diversos estudios llevados a cabo con mujeres que padecían el Covid-19 y que acababan de ser madres. Así, se ha comprobado que la mayoría de los niños no contrae la infección a través de la lactancia y, de los pocos que dieron positivo de COVID-19, no se ha podido demostrar la vía de transmisión de la enfermedad.

"Los niños tienen un bajo riesgo de contraer el COVID-19 y, entre los casos confirmados, la mayoría ha padecido la enfermedad de forma leve o asintomática, lo mismo que ocurre con otros coronavirus como el MERS o el SARS-CoV", señala el organismo de Naciones Unidas en el documento. Por todo ello, la OMS concluye que no hay datos suficientes para asegurar que el virus se transmite a través de la lactancia materna, por lo que recomienda su práctica porque mejora la salud de los bebés, su desarrollo y su supervivencia.

