Los niveles de colesterol disminuyen bruscamente en los países occidentales

Los niveles de colesterol están disminuyendo bruscamente en los países occidentales, aumenta en los de ingresos bajos y medianos, particularmente en Asia, según el mayor estudio de los niveles mundiales de colesterol realizado por cientos de investigadores de todo el mundo, fue dirigido por el Imperial College de Londres y publicado en la revista 'Nature'.

La investigación utilizó datos de 102,6 millones de personas y examinó los niveles de colesterol en 200 países, en un período de 39 años, desde 1980 hasta 2018. El trabajo, que fue financiado por Wellcome Trust y la Fundación Británica del Corazón, reveló que el colesterol alto es responsable de aproximadamente 3,9 millones de muertes en todo el mundo. La mitad de estas muertes ocurren en el este, sur y sudeste de Asia.

Los resultados del estudio revelaron que los niveles de colesterol total y no HDL han caído bruscamente en las naciones de altos ingresos, particularmente en el noroeste de Europa, América del Norte y Australia, mientras que aumentan en las naciones de bajos y medianos ingresos, particularmente en Oriente y el sudeste de Asia. China, que tenía algunos de los niveles más bajos de colesterol no HDL en 1980, tuvo una de las mayores tasas de aumento de no HDL durante el período de estudio de 39 años.

El profesor Majid Ezzati, autor principal de la investigación de la Escuela Imperial de Salud Pública, destaca que, "por primera vez, los niveles más altos de colesterol no HDL están fuera del mundo occidental. Esto sugiere que ahora tenemos que establecer en todo el mundo políticas de precios y regulación que cambien las dietas de grasas saturadas a no saturadas, y preparar los sistemas de salud para tratar a los necesitados con medicamentos eficaces. Esto ayudará a salvar millones de muertes por el alto nivel de colesterol no HDL en estas regiones".

Los países con los niveles más altos de colesterol no HDL, que es un marcador de riesgo cardiovascular, cambiaron de los de Europa occidental, como Bélgica, Finlandia, Groenlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Suiza y Malta en 1980 a los de Asia y el Pacífico, como Tokelau, Malasia, Filipinas y Tailandia.

El profesor Ezzati agrega que parte de la reducción en los niveles de colesterol no HDL en las naciones occidentales se debe al mayor uso de estatinas en los países occidentales, que aún no se usan ampliamente en los países de ingresos bajos y medianos. El equipo señala que algunos países tenían menos datos en comparación con otros, lo que podría influir en la certeza que tenemos sobre los niveles de colesterol y los cambios a lo largo del tiempo.

El profesor Sir Nilesh Samani, director médico de la Fundación Británica del Corazón, resalta que "iniciativas de salud pública sobre los riesgos de una dieta alta en grasas saturadas, y un tratamiento más amplio con estatinas en aquellos con niveles altos habrá hecho una gran contribución. El resultado es, sin duda, menos ataques cardíacos y derrames cerebrales".

"Sin embargo -advierte-, no debemos ser complacientes ni dejarnos engañar por este cambio. Un alto número de personas todavía tienen niveles no diagnosticados o no controlados de colesterol no HDL, lo que los pone en mayor riesgo de enfermedades cardíacas y circulatorias. Recomendamos encarecidamente a las personas, especialmente a las mayores de 40 años, que se controlen su colesterol".

