La sangre de los hombres contiene mayor concentración de enzimas que ayudan al covid-19 a infectar células

La evidencia de un gran estudio con varios miles de pacientes muestra que los hombres tienen concentraciones más altas de enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) en su sangre que las mujeres. Dado que ACE2 permite que el coronavirus infecte células sanas, esto puede ayudar a explicar por qué los hombres son más vulnerables al covid-19 que las mujeres. El estudio, publicado en el 'European Heart Journal', también ha encontrado que los pacientes con insuficiencia cardíaca que toman medicamentos dirigidos al sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS), como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) o el receptor de angiotensina bloqueadores (ARB), no tenían mayores concentraciones de ACE2 en su sangre.

El doctor Adriaan Voors, profesor de Cardiología en el Centro Médico de la Universidad de Groningen (Países Bajos), quien dirigió el estudio, advierte de que estos hallazgos "no respaldan la interrupción de estos medicamentos en pacientes con covid-19 como se ha sugerido por informes anteriores". Algunas investigaciones recientes sugirieron que los inhibidores de RAAS podrían aumentar las concentraciones de ACE2 en el plasma, la parte líquida de la sangre, lo que aumenta el riesgo de covid-19 para los pacientes cardiovasculares que toman estos medicamentos.

El estudio actual indica que este no es el caso, aunque solo observó las concentraciones de ACE2 en plasma, no en tejidos como el tejido pulmonar. Además, el estudio no puede proporcionar evidencia definitiva sobre los efectos de los inhibidores de RAAS en pacientes con covid-19. Sus conclusiones se limitan principalmente a pacientes con insuficiencia cardíaca, y los pacientes no tenían covid-19, por lo que los investigadores no pueden proporcionar un vínculo directo entre el curso de la enfermedad y las concentraciones plasmáticas de ACE2.

NOTICIAS RELACIONADAS Expertos advierten de que las aguas residuales son una potencial fuente transmisora del covid-19

El profesor Voors señala que "ACE2 es un receptor en la superficie de las células. Se une al coronavirus y le permite entrar e infectar células sanas después de que otra proteína lo haya modificado en la superficie de la célula, llamada TMPRSS2. Altos niveles de ACE2 están presentes en los pulmones y, por lo tanto, se cree que juegan un papel crucial en la progresión de los trastornos pulmonares relacionados con covid-19".

El profesor Voors y sus colegas ya estaban estudiando las diferencias en los marcadores de enfermedad en la sangre entre hombres y mujeres antes del brote de coronavirus. Los resultados estuvieron disponibles poco después de que comenzara la pandemia. El primer autor del estudio, el doctor Iziah Sama de UMC Groningen, explica: "Cuando descubrimos que uno de los biomarcadores más fuertes, ACE2, era mucho más alto en hombres que en mujeres, me di cuenta de que esto tenía el potencial de explicar por qué los hombres eran más probabilidades de morir de covid-19 que las mujeres".

Los investigadores midieron las concentraciones de ACE2 en muestras de sangre tomadas de dos grupos de pacientes con insuficiencia cardíaca de 11 países europeos (Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Francia, Grecia, Eslovenia, Serbia, Italia, Noruega, Polonia, Suecia). Hubo 1.485 hombres y 537 mujeres en el primer grupo, la cohorte índice, que fue diseñada para evaluar las hipótesis de los investigadores y las preguntas de investigación. Después, los investigadores validaron sus hallazgos en un segundo grupo de 1.123 hombres y 575 mujeres, la cohorte de validación.

La mediana de edad (promedio) de los participantes en la cohorte índice fue de 69 años para los hombres y 75 años para las mujeres, y en la cohorte de validación fue de 74 y 76 años, respectivamente. "Hasta donde sabemos, este es el primer estudio sustancial que examina la asociación entre las concentraciones plasmáticas de ACE2 y el uso de bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con enfermedad cardiovascular", destaca el profesor Voors.

NOTICIAS RELACIONADAS Más de cien medidas para una desescalada segura

"Nuestros hallazgos no sugieren que las ARM se deban suspender en pacientes con insuficiencia cardíaca que desarrollan covid-19. Son un tratamiento muy efectivo para la insuficiencia cardíaca y los efectos hipotéticos sobre la infección viral deben sopesarse cuidadosamente contra sus beneficios comprobados", insiste.

ACE2 se encuentra no solo en los pulmones, sino también en el corazón, los riñones y los tejidos que recubren los vasos sanguíneos, y hay niveles particularmente altos en los testículos. Los investigadores especulan que su regulación en los testículos podría explicar en parte las concentraciones más altas de ACE2 en los hombres, y por qué los hombres son más vulnerables al covid-19.

En un editorial acompañante, el profesor Gavin Oudit, de la Universidad de Alberta, Canadá, y el profesor Marc Pfeffer, del Hospital Brigham and Women's, Harvard Medical School, de Estados Unidos escriben: "Ante la pandemia de covid-19 en rápida expansión y en ausencia de datos definitivos, los resultados obtenidos en pacientes con insuficiencia cardíaca en el período anterior a covid-19 ofrecen evidencia de apoyo para continuar con los inhibidores de la ECA o los BRA en pacientes con riesgo de infección por SARS-CoV-2".