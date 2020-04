Un estudio señala que la crisis del coronavirus disminuye el altruismo

La crisis del coronavirus disminuye el altruismo, según un estudio basado en economía del comportamiento en el que investigadores de la Universidad de Granada (UGR), en colaboración con la Universidad Loyola y la Universidad del País Vasco, han analizado cómo ha cambiado la generosidad durante una serie de días en los que la amenaza de la pandemia fue creciendo.

Los resultados del estudio han mostrado que en un periodo de seis días el comportamiento de la muestra de personas analizadas durante el confinamiento se tornó a menos solidario, según informa en una nota la UGR. Es por ello que los investigadores han constatado que una mayor exposición a la amenaza de la pandemia puede producir un número menor de donaciones, sobre todo en personas de mayor edad, según datos de la población analizada.

El estudio científico, denominado "Exposure to the Covid-19 pandemic and generosity in southern Spain", se llevó a cabo del 20 al 25 de marzo de 2020 en Andalucía. Los experimentos comenzaron seis días después del cierre total del país (14 de marzo) y duraron seis días. El 20 de marzo (día 1), hubo 17.980 casos confirmados de contagio y 982 muertes en España. Seis días después, el 25 de marzo, estas cifras aumentaron a 47.610 y 3.434 respectivamente; el día en que España superó a China en número de víctimas. Así, los científicos han puesto de manifiesto una correlación negativa entre el aumento de las muertes y el comportamiento prosocial de los participantes durante los días que duró el experimento

Lotería

La muestra analizada fue de 969 participantes, de los cuales el 55 por ciento eran mujeres. La metodología fue informar a todos que participarían en una lotería en la que dos participantes ganarían 100 euros. Durante el experimento, se midieron las donaciones reales con la siguiente pregunta: "Si gana el premio de 100 euros, ¿le gustaría donar una fracción a una ONG?". La gente podía elegir cualquier donación entre el 0 y el 100 por cien, en incrementos del 10 por ciento.

Los resultados indican que, conforme avanzaban los días y la pandemia en España, los participantes disminuían la proporción de donaciones, especialmente la población de mayor edad. En una pregunta posterior, se midieron las expectativas de los individuos sobre la donación que harían otros participantes.La conclusión fue que las donaciones esperadas fueron más altas que las reales, la gente donaba menos de lo que esperaban de los demás.

