Ni genética compartida con los italianos ni dióxido de cloro: #SaludsinBulos combate las 'fake news' sobre el coronavirus

El Instituto #SaludsinBulos ha firmado un acuerdo de colaboración con la Sociedad Española de Inmunología (SEI) para hacer frente a los bulos sobre Covid-19 que se difunden en Internet. Como primer paso en esta colaboración, se ha editado un informe sobre bulos, certezas y medias verdades en Inmunología en el que se analizan los diez temas qué más se están compartiendo en redes sociales y que generan dudas en la sociedad.

"Desde que se hicieron públicos los primeros casos de pacientes positivos en España, los bulos sobre el coronavirus se han multiplicado a la misma velocidad que la pandemia. Por ello, es una gran noticia poder contar con la labor de los inmunólogos para ayudarnos a desmentir las fake news sobre este virus", indica el coordinador de #SaludsinBulos, Carlos Mateos.

Así, desmienten que la genética de españoles e italianos no es la misma ni existen suplementos ni remedios que sirvan para curar la infección de coronavirus. "Una de las falsas creencias que más se ha difundido asegura que españoles e italianos hemos respondido peor al virus porque tenemos la misma genética. Las semejanzas entre los italianos y españoles son más culturales que genéticas", explica el doctor Alfredo Corell, vocal de la Sociedad Española de Inmunología.

"Existen muchos genes que participan en definir la respuesta inmunitaria de una persona. Hay un andamio o soporte de genes que podríamos llamar 'sociales', responsables de que algunas poblaciones respondan mejor que otras frente a una infección, pero hay multitud de genes cuyas variantes modifican nuestra respuesta inmunitaria. Es muy complejo definir cuáles definen la inmunidad de un individuo", precisa.

Otro de los bulos recurrentes asegura que los suplementos alimenticios ayudan a curar el coronavirus. "Una vez establecida la infección, ningún suplemento va a ayudar a que sea más leve o a que termine antes. Depende de la evolución de cada uno: algunos la superarán sin enterarse, otros sentirán como un catarro con algo de dolor de garganta. Si los síntomas son peores habrá que llamar al médico, pero no existe ningún suplemento milagroso", añade el doctor Corell.

Por otra parte, la SEI también confirma que el coronavirus genera inmunidad. "Al final de la respuesta inmunitaria de máximo nivel y calidad se producen los denominados 'anticuerpos' que no son otra cosa que auténticos misiles anti-virales. Lo que no sabemos hasta el momento es si esta respuesta será más o menos fuerte/útil y cuanto durará en el tiempo", indica.

Otro de los bulos que se desmonta en este informe es el que asegura que el MMS (dióxido de cloro) cura la ELA y el coronavirus. "Este es un bulo muy peligroso, porque contiene medias-verdades y las reviste de ciencia. Habla de un producto químico muy similar a uno que está registrado en la Agencia del Medicamento Europea y que se sometió a ensayos clínicos; tras dos fases de estudio no se consiguieron probar los efectos buscados, y no está autorizado su uso en personas. Además, se habla también de una patente que existe, pero que autoriza a desinfectar con hipoclorito sódico estancias, superficies y utensilios o ropa. No es para su uso en personas", apunta el doctor.

