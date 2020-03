Resiliencia: crecer en tiempos de crisis

"Nos toca vivir un reto con mayúsculas y son muchas las emociones distintas que podemos sentir durante esta cuarentena", explica la psicóloga Cristina Rocafort, quien estos días anima a trabajar la resiliencia para saber cómo identificarlas y convivir con ellas sin que nos desborden, para que las adversidades nos hagan más fuertes. "Las primeras emociones que nos vienen a la cabeza son todas aquellas que etiquetaríamos como desagradables, como miedo, incertidumbre, confusión, rabia, frustración, irritación o ira, normales y adecuadas dada la situación. Pero ¿y qué pasa con el asombro por redescubrirte, el entusiasmo por poder pasar tiempo con quien antes no podías, la admiración por todos aquellos que están implicados en esta aventura, la alegría y el orgullo cada día que aplaudimos a las 20 en nuestras terrazas?".

La especialista apuesta por aprovechar la cuarentena para "tomar las riendas y centrarnos en lo que sí podemos controlar, es tu decisión decidir cómo quieres plantearte este tiempo, o dicho de otro modo: ¿para qué nos puede servir el Covid-19?".

Objetivos para trabajar

Convertir la crisis en oportunidad, como dijo Albert Einstein “las crisis son necesarias para que la humanidad avance, sólo en momentos de crisis, nacen las grandes mentes”. ¿Cómo podemos aplicarnos esto? Rocafort propone que te marques dos o tres objetivos que te gustaría cumplir, concretar el aprendizaje que quieres obtener de esta crisis. "No hay objetivos buenos ni malos, hay tantos como personas", añade.

1. Aumentar el autocuidado, dedicarte tiempo a ti. Piensa qué cosas te sientan bien, te generan tranquilidad y no sueles hacer por la rapidez del día a día.

2. Centrarte en el aquí y el ahora: ésta es clave. Estamos acostumbrados a vivir con prisas, pensando en qué viene después y no en disfrutar en lo que estoy ahora.

3. Una de las estrategias que nos puede ayudar a pasar mejor estos días es marcarnos una rutina y centrar nuestra atención en cada tarea que estemos haciendo. Aplicar esto durante la cuarentena nos aportará tranquilidad y bienestar emocional, respetar el tiempo de trabajo o estudio tanto como el de la videollamada o el de la serie. Experimentaremos los beneficios y podemos aplicarlo cuando todo esto pase y volvamos a la normalidad, nuestro nivel de ansiedad bajará.

4. Aprender a estar con nosotros mismos. Es cierto que necesitamos estar en contacto con nuestros amigos y familia estos días y estamos aprendiendo a valorar lo realmente importante, pero ¿y si le damos también un respiro al móvil? Dejamos de publicar lo que hacemos, ver lo que otros hacen, jornadas intensivas de llamadas o memes a tutiplén, en resumen, desconectarnos para conectarnos con nosotros mismos. ¿Qué se siente?

5. Y cuando estés con alguien, estar de verdad. Os pongo en situación; estáis cenando con un amigo o visitando a tu hermana, te diriges e él para contarle algo y, o no se entera y por lo tanto no recibes respuesta o te responde mientras la mira “a ella”. ¿Os ha pasado alguna vez? Estar con alguien y que él esté contestando a algún grupo o revisando Instagram y no esté centrado en ti, o al revés, ser nosotros los que no estamos prestando atención a lo verdaderamente importante.

6. Aquí podemos poner en práctica nuestro segundo objetivo, prestar atención al ahora, no tratar de estar en dos sitios a la vez, Instagram seguirá allí cuando tu madre o tu pareja se marchen a dormir, concéntrate en lo importante aquí y ahora. Tener esto en mente nos ayudará estos días a centrarnos en cada tarea o momento, pero también a conectar bien con la gente importante para nosotros, de una forma tranquila y sana, pudiendo de verdad valorar cada pequeño momento con las personas importantes para ti.

Estos son solo algunos ejemplos de tips que nos pueden ayudar a sobrellevar mejor estos días, pero también son objetivos que nos pueden ayudar a crear hábitos para cuando todo esto sea sólo un recuerdo. Marcarte objetivos y centrarte en el ahora, te ayudará también a reducir la sensación de incertidumbre y descontrol que puede generar esta situación. En definitiva, márcate unos objetivos para que este sea un desafío del que puedas sacar aprendizaje y salir reforzado.