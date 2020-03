¿Es suficiente la información que tenemos sobre el coronavirus?

Un nuevo estudio sugiere que las personas que se consideran altamente conocedoras de la amenaza de una nueva enfermedad infecciosa también podrían ser más propensas a creer que no saben lo suficiente. En el caso de este estudio, la amenaza de enfermedades infecciosas era el virus Zika, pero los autores del trabajo, publicado en la revista 'Risk Analysis', aseguran que los resultados podrían aplicarse al brote de coronavirus.

"El virus Zika y el coronavirus tienen cosas importantes en común. En ambos casos, están envueltos en la incertidumbre y han recibido mucha atención de los medios. Nuestra investigación examina cómo la gente busca y procesa la información cuando hay tanta incertidumbre", explica Shelly Hovick, coautora del estudio y profesora asistente de Comunicación en la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos).

Uno de los hallazgos clave del nuevo estudio es que con la limitada información disponible sobre Zika, más conocimiento no fue tan reconfortante para las personas. "Cuanta más gente creía saber, más se daban cuenta de que no sabían lo suficiente. Con el virus Zika, incluso los propios expertos no sabían mucho en ese momento. Es lo mismo que estamos viendo con el coronavirus, y eso asusta a la gente que cree que está en riesgo", detalla Austin Hubner, autor principal del estudio.

Para su investigación, los científicos realizaron una encuesta 'on line' de 494 personas en edad fértil que vivían en Florida (Estados Unidos) en diciembre de 2016. El estudio se centró en este estado porque tenía el mayor número de casos de transmisión local de Zika en Estados Unidos en ese momento.

Detalles del estudio

En la encuesta, se les hizo una variedad de preguntas sobre sus conocimientos y actitudes hacia la búsqueda de información, cómo procesaron lo que aprendieron sobre el virus Zika, y sus planes para buscar más información. Como era de esperar, las participantes que estaban embarazadas o querían quedarse embarazadas (y los hombres cuyas esposas se encontraban en esas situaciones) se sentían más en riesgo por Zika y era más probable que dijeran que le tenían miedo a Zika. Pero no eran los únicos que se sentían preocupados por Zika.

"Los nuevos riesgos como Zika o el coronavirus pueden hacer que algunas personas reaccionen de manera diferente a los riesgos conocidos como el cáncer o la gripe. Incluso si los datos sugieren que alguien está en bajo riesgo, la falta de información puede hacer que algunas personas sientan que están en alto riesgo", apunta Hovick.

Los hallazgos mostraron que las personas que sentían que no sabían lo suficiente sobre Zika no tenían la intención de pasar más tiempo que otros buscando información. Eso fue probablemente porque se dieron cuenta de que no había más información disponible. Pero sí pasaron más tiempo procesando la información que descubrieron. Aunque la mayoría de las personas infectadas con Zika no tienen síntomas, las mujeres embarazadas con el virus tienen una mayor probabilidad de que su hijo nazca con un defecto congénito específico. El Zika se propaga principalmente a través de los mosquitos, pero también puede ser transmitido por hombres y mujeres a sus parejas sexuales y a través de transfusiones de sangre.

Ver otras noticias de salud