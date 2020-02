Descubren una nueva terapia para combatir las superbacterias resistentes a los antibióticos

Una nueva terapia patentada por científicos de la Universidad de Cincinnati (UC) en Estados Unidos podría servir como una solución para combatir las infecciones causadas por superbacterias resistentes a antibióticos, gracias a una combinación de ingredientes que permitiría matar a uno de los patógenos más graves en resistencia a fármacos y virulencia, la bacteria 'Pseudomonas aeruginosa'.

Esta combinación de ingredientes, a base de nitrito acidificado y ácido etilendiaminotetraacético, ha adoptado el nombre de AB569 y se ha observado su capacidad para eliminar esta bacteria que constituye uno de los seis patógenos ESKAPE, más resistentes y mortales para los humanos.

Para el estudio, que se ha publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America', se han aplicado células humanizadas con 'Pseudomonas eruginosa' en pulmones de ratones de laboratorio durante un período de cinco días, logrando definir AB569 con un "medio seguro y efectivo" para la erradicación de las superbacterias.

"AB569 mata estas bacterias patógenas al atacar su biosíntesis de ADN, ARN y proteínas, así como la energía y el metabolismo del hierro a concentraciones que no dañan las células humanas", ha explicado quien patentó la nueva terapia y uno de los autores principales del estudio, el profesor del Departamento de Genética Molecular, Bioquímica y Microbiología de la UC, Daniel Hassett.

Las superbacterias y su resistencia a antibióticos

Los patógenos de ESKAPE incluyen 'Enterococcus faecium', 'Staphylococcus aureus', 'Klebsiella pneumoniae', 'Acinetobacter baumannii', 'Pseudomonas aeruginosa' y 'Enterobacter spp'. Generalmente provocan infecciones adquiridas en el hospital que conducen a enfermedades como neumonía e infecciones por MRSA.

Las infecciones del tracto urinario que son resistentes a los antibióticos también se encuentran entre las enfermedades causadas por estos organismos."Estas superbacterias tienen un mecanismo ingenioso para resistir las terapias antibióticas tradicionales mediante una gran cantidad de estrategias adquiridas", ha señalado Hassett.

La nueva terapia AB569, patentada por Hassett por primera vez en marzo de 2018, fue vista desde el inicio como un tratamiento potencial para muchos organismos resistentes a los antibióticos que causan infecciones pulmonares en pacientes con fibrosis quística, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y muchas otras infecciones.

Mientras los antibióticos afectan a procesos específicos en las bacterias, pero no a todos, con AB569 se ha logrado incidir sobre múltiples procesos a la vez. Además, AB569 también podría ser eficaz para tratar infecciones relacionadas con quemaduras graves, trastornos del tracto urinario, endocarditis y diabetes, según ha asegurado Hassett.

El experto ha explicado que la resistencia de estas superbacterias puede deberse a un uso excesivo de medicamentos y prescripción, un uso inapropiado y relacionado con el cumplimiento de antimicrobianos, así como el uso excesivo en las industrias de pollo, carne de res o productos farmacéuticos de calidad inferior. Además, Hasset ha advertido de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades consideran que esa resistencia a los antibióticos que caracteriza a las superbacterias constituye "una de las mayores amenazas para la salud pública mundial", porque los patógenos desarrollan rápidamente nuevos medios para combatir la terapia con medicamentos.

"Las superbacterias generalmente se encuentran en áreas del mundo donde hay una alta densidad de población, lo que facilita la rápida propagación de dichos organismos", ha añadido. De hecho, las personas que han viajado a áreas del mundo con altas tasas de bacterias resistentes a los antibióticos como el sur de Asia y Oriente Medio son más propensos a portar estas superbacterias.

"Esta es la razón por la cual los pacientes a menudo se ponen en cuarentena si dan positivo para dichos organismos mientras los epidemiólogos están alerta para rastrear la propagación del patógeno", ha señalado Hasset.

Su conclusión en que si bien estas superbacterias pueden ocurrir naturalmente, sí que hay algunas recomendaciones que las personas pueden adoptar para disminuir la exposición. Entre ellas, evitar viajar a destinos que reporten una alta incidencia de infección, lavarse las manos constantemente y notificar a las autoridades sanitarias de forma inmediata si se siente enfermo después de haber estado en un lugar con brote.

Ver otras noticias de salud