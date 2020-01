De participar en 'La Báscula' a patentar una cama para personas obesas: la historia del empresario oscense Fernando Luna

El empresario oscense Fernando Luna, director de CEOE Huesca, acaba de presentar en la Feria del Mueble de Zaragoza la patente de una cama para el descanso de personas obesas que surge de su propia experiencia como concursante de 'La Báscula'.

Llegó a pesar 152 kilos antes de participar en el conocido programa de Aragón TV. Pero aquella experiencia, además de un cambio de hábitos, le ha reportado un proyecto innovador que busca mejorar el descanso de pacientes con sobrepeso, úlceras, enfermos de ictus y embarazadas. "Cuando fui a 'La Báscula' pesaba tanto que no dormía bien. Me tumbaba boca arriba en el sofá o en la cama y me ahogaba con la tripa. Y si me ponía de lado, con una pierna y un brazo encima del otro, me pesaban tantísimo que no podía", relata. Un día, en su pueblo -donde tenía una cama más baja- Fernando encontró una posición de descanso que le hizo pensar en la idea de crear un módulo especial que ayudara a otras personas en su misma situación a dormir mejor.

"Cuando fui al programa perdí 56 kilos. Se lo expliqué al doctor Pedro Pablo (endocrino del concurso y profesor de la Universidad de Zaragoza) y le pareció muy buena idea; así que se la llevamos a Pikolin, la patentamos y hemos desarrollado un módulo que sirve tanto para personas obesas, como para el descanso de embarazadas o pacientes que han sufrido un ictus", relata este empresario de Huesca.

El encargado de fabricar y comercializar esta patente es Hidráulicas Pardo, la filial del grupo Pikolin que desarrolla también camas para hospitales y residencias de ancianos.

Una imagen de la cama presentada esta semana en la Feria del Mueble de Zaragoza. HA

Según indica el doctor Pedro Pablo Ortiz Remacha, que está desarrollando un estudio con pacientes para probar sus beneficios, las principales ventajas médicas de este "colchón" residen en que el nuevo mueble "permite reequilibrar o repartir las fuerzas a nivel de los apoyos de los huesos" cuando uno está acostado, y contribuye también a "evitar lesiones en la piel", como úlceras, maceraciones o micosis. "El sistema que sigue es física pura: descargar presiones, alinear los huesos de la columna, la cadera y la rodilla y evitar que piernas muy pesadas -en pacientes que pesan 120 kilos o más- les impidan dormir cómodamente. El paciente descansa muchísimo mejor y, sobre todo, no se levanta dolorido", apunta este endocrino.

En el estudio está previsto que participen un total de 30 pacientes de sus propias consultas de endocrinología. "Estamos haciendo un estudio y lo están probando ya personas con obesidad que lo tienen en su domicilio durante un tiempo para ver si sienten esa mejoría al despertarse. Al final, el objetivo no es que estas personas duerman más, sino que al dormir mejor se despierten mejor, con más ganas de hacer cosas y sin esa sensación de cansancio que acumulaban", explica Ortiz Remacha.

"Estoy muy contento, porque la idea va a ayudar a otras personas; y además hay potencial de vender a países como México y Estados Unidos"

Para el presidente de la CEOE Huesca, Fernando Luna, este proyecto supone dar un paso más tras su paso por el programa, con el que se siente muy agradecido por toda la ayuda que ha recibido. "Al ponerme en manos de profesionales -con planes adaptados y controles para no hacer una dieta a lo salvaje- conseguí bajar a 97 kilos (ahora estoy en 107), pero para mí lo más importante fue la ayuda del psicólogo, que me ayudó a amueblar la cabeza. Al final, o te curas de cabeza o no adelgazas. La enfermedad implica reconocer que estás gordo y que tienes que hacer un esfuerzo para salir adelante", confiesa.

La presentación de esta cama en la Feria del Mueble es para Fernando un "revulsivo", ya no solo por el respaldo que ha tenido del grupo Pikolin, sino también por el horizonte empresarial que les abre a ambos. "La verdad es que estamos muy contentos porque es una idea sencilla y bonita que va a ayudar a muchísima gente", augura. A la hora de comercializar este producto, su mercado principal va a ser España, pero al estar orientado a personas con obesidad y sobrepeso, Luna no descarta exportarlo fuera. "Entendemos que tendrá buena acogida en países como Estados Unidos o México, donde la tasa de población que sufre obesidad es mayor que en el resto del mundo", concluye.