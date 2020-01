Ponerte a dieta no funciona... si cometes estos errores

No hay quien no tenga en su lista de propósitos de año nuevo el recuperarse de los excesos navideños e, incluso, ponerse dieta, aunque esta última intención suele estar presente durante todo el año. Sin embargo, este objetivo no resulta fácil de alcanzar si seguimos empeñados en continuar con ciertas prácticas erróneas en las que volvemos a caer año tras año.

Lo que nunca debes hacer al ponerte a dieta

1 No tener una rutina de ejercicio Además de cuidar la alimentación, una dieta saludable también requiere de cierta actividad física. Así, la combinación de ambas puede ser beneficiosa para combatir enfermedades, por lo que restringir los alimentos que se ingieren no resulta efectivo sin realizar ejercicio. 2 Subirte a la báscula todos los días El control de peso se debe realizar, preferiblemente, con un especialista que podrá señalar los distintos porcentajes de masa muscular y grasa que hay en el cuerpo. En la mayoría de casos, solo hay que eliminar la grasa, pero las básculas caseras dan una cifra global que, por tanto, no sabemos a qué corresponde. Por ello, no es recomendable estar subido a la báscula todos los días ya que el peso varía según determinados factores que son difíciles de controlar.

3 Apostar por los productos 'light' 'Light' no tiene por qué ser sinónimo de saludable y, sin embargo, la mayoría de consumidores así lo asume. A la hora de añadir estos productos al carro de la compra, hay que prestar atención a su información nutricional, ya que para reducir su contenido de azúcar se emplean otros componentes poco saludables. 4 Evitar ciertos alimentos El pan tan pronto engorda como es bueno; los frutos secos sacian, pero engordan... Estos son algunos de los mitos que rodean la alimentación saludable. Sin embargo, como en todos los aspectos, lo importante es no sobrepasarse con las cantidades. 5 Perder la paciencia Los efectos de la dieta se comienzan a apreciar con el paso de los días y no de forma inmediata. Así que es fundamental ser constante y no perder la paciencia para poder observar resultados.