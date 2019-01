¿Cuáles son las dietas que marcarán tendencia en 2019?

Con la lista de propósitos de Año Nuevo aún en la mano, a pesar de que las primeras semanas del 2019 ya se han dejado atrás, son muchos los que buscan nuevas fórmulas que ayuden a disfrutar de una alimentación más saludable y equilibrada y, por qué no, a quitarse algunos de los kilos que se hayan podido sumar desde el comienzo de la Navidad. Si bien es cierto que no hay que perder de vista que la visita a un especialista es la mejor opción para bajar de peso y que las dietas milagro no existen, internet y las redes sociales siempre ponen a disposición del usuario revolucionarios métodos con los que dar comienzo a la 'Operación Bikini', como las tres dietas que se encuentran bajo estas líneas y que tanto darán de qué hablar este año.

La dieta Dubrow. Este régimen se basa en los principios del estudio del premio Nobel Yoshinori Ohsumi sobre los beneficios del ayuno en el cuerpo, y defiende que para quitarse los kilos ganados hay que evitar de manera intermitente algunas comidas para que el metabolismo se acelere . Así, esta dieta basada en una ingesta calórica baja y ayunos pautados de hasta 16 horas defiende comidas saludables con gran presencia de las verduras.

La dieta Pegan . Esta tendencia que ya comenzó a dibujarse el pasado año combina lo mejor de la dieta paleo (centrada en la ingesta de carnes, huevos, frutas y verduras) y la vegana (que no permite el consumo de productos cárnicos ni derivados). Con ella, dos tercios de la comida diaria debe basarse en el consumo vegetal, para intercambiar las proteínas de origen animal por las propias de estos alimentos y subir el consumo diario de fibra.

La dieta DASH. Diseñada para controlar la tensión arterial (tal y como indica su nombre original 'Dietary Approaches to Stop Hypertension'), este régimen se basa en la ingesta de pescados azules, frutos secos, cereales 100% integrales y lácteos bajos en grasa. Es bastante estricta, ya que intenta eliminar el consumo de grasas saturadas, azúcares y carnes rojas, además de las salsas y los procesados.