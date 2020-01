España alcanza en 2019 máximos históricos en trasplante renal y pulmonar y aumenta un 2,7% el número de donantes

En el año 2019 España ha alcanzado un máximo histórico en trasplante renal y pulmonar, así como en número de donantes cuya tasa se ha situado en los 48,9 donantes por millón de población (pmp), con un total de 2.301 donantes, un 2,7% más.

La tasa de trasplantes se ha elevado a 116 pmp. "Estamos ante datos muy positivos y detrás de los cuales hay muchas historias de dolor, porque son familias que han perdido de forma dramática a un ser querido y deciden donar sus órganos y, por otra parte, pacientes que han encontrado en el trasplante una segunda oportunidad", ha comentado a Europa Press la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil.

Y es que, según estos datos, el sistema español de trasplantes ha estado a punto de conseguir, con dos años de antelación, los objetivos previstos en este plan, diseñado para mejorar cuantitativa y cualitativamente la actividad trasplantadora en España.

Son logros a los que, según ha destacado el Ministerio de Sanidad, también han contribuido las alianzas de la ONT con las sociedades científicas de los diferentes profesionales, médicos y enfermeros, las cuales participan en el proceso de donación y trasplante.

"Pese a que se partía de un elevado nivel de excelencia, difícil de superar, y un entorno adverso para la donación, dada la edad avanzada de los potenciales donantes en nuestro país, el esfuerzo por la innovación ya ha empezado a dar sus frutos: con nuevos máximos históricos en donación y trasplante tanto en el número de donantes, con un total de 2.301, como en el de trasplantes de órganos sólidos que se sitúa en 5.449", ha informado Sanidad.

También se han registrado máximos históricos de actividad en trasplante renal y pulmonar, realizándose 3.423 trasplantes renales, 1.227 hepáticos, 300 cardiacos, 419 pulmonares, 76 de páncreas y 4 intestinales. Del mismo modo, han aumentado en un 14 por ciento los trasplantes renales de donante vivo, con un total de 335 (frente a los 293 de 2018), los cuales suponen ya casi el 10 por ciento del total de trasplantes renales.

En este punto, Domínguez-Gil ha destacado que los trasplantes no sólo benefician a los pacientes sino que, también, al Sistema Nacional de Salud ya que contribuyen a su sostenibilidad. "Por ejemplo, el trasplante renal tiene un coste-eficacia mejor que la diálisis y, además, permite a los pacientes vivir más y mejor", ha recalcado.

No obstante, todavía persiste un "número importante" de pacientes en lista de espera pendientes de un órgano, situándose, a 31 de diciembre de 2019, en 4.889 pacientes, de los cuales 93 son niños.

Perfil del donante

La donación en asistolia se afianza como la vía "más clara" de expansión del número de trasplantes, con un total de 744 donantes, lo que supone un incremento del 18 por ciento con respecto al año anterior. De hecho, en la actualidad, el 32 por ciento de los donantes lo son en asistolia, es decir, uno de cada tres.

Asimismo, los donantes fallecidos por accidentes de tráfico se sitúan en un 4,4 por ciento, "uno de los más bajos de la última década", y respecto a la edad de los donantes, más de la mitad (56,4%) supera los 60 años, el 32 por ciento supera los 70 y un 8,5 por ciento los 80.

La edad máxima de un donante efectivo se sitúa en 91 años lo que ha permitido realizar un trasplante de hígado, y las negativas familiares se han situado este año en un 14 por ciento, porcentaje que se reduce a un 9,5 por ciento en el caso de los donantes en asistolia.

10 CCAA superan los 50 donantes por millón de habitantes

En 2019 diez comunidades autónomas han superado los 50 donantes por millón de habitantes y, de ellas, Cantabria ha registrado una tasa de 89,7 donantes pmp, seguida del País Vasco (65), Murcia (63,8) y Baleares (54,4), Navarra (52,3), Asturias (52), Andalucía (51,1), Comunidad Valenciana (51), Canarias (50,7) y Galicia (50,6).

En el resto de autonomías, las tasas de donantes se han situado en 49,1 pmp en la Comunidad Valenciana; 49 en Cataluña; 48,1 en Castilla y León; 47,3 en Aragón; 41,9 en Castilla-La Mancha; 38,7 en La Rioja; 34,2 en Madrid y 25 en Melilla.

Por otro lado, la ONT ha cifrado en 1.200 los pacientes trasplantados gracias al intercambio de órganos entre comunidades autónomas, lo que supone un 24 por ciento del total. A su vez, el 8 por ciento de los trasplantados han recibido el órgano fuera de su comunidad autónoma de residencia.

Por hospitales, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia ha registrado el máximo de donantes y en médula ósea; el Clínic de Barcelona en donantes en asitolia; el Hospital de Bellvitge de Barcelona en trasplante renal; el Clínic de Barcelona en trasplante renal en vivo y trasplante pancreático; el Hospital Universitario La Fe de Valencia en trasplante hepático y cardiaco, así como en el total de trasplantes; el Vall d'Hebron de Barcelona en trasplante pulmonar; y el Hospital Universitario La Paz de Madrid en trasplante infantil.

Asimismo, dentro de la actividad hospitalaria en donación destaca el Hospital de Donostia de San Sebastián que, de los hospitales sin actividad trasplantadora, es el centro con mayor actividad de donación, con un total de 56 donantes.

420.730 donantes de médula ósea

En relación al Plan Nacional de Médula, con datos a 1 de enero de 2020, España ya contaba con 420.730 donantes de médula ósea inscritos en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), de los cuales 36.108 son donantes que se registraron en 2019, lo que supone un aumento de un 9,2 por ciento respecto al año anterior.

El incremento en el número de donantes registrados en REDMO y la mejora cualitativa del registro son objetivos de la tercera fase del Plan Nacional de Médula Ósea. "Estos datos son muy relevantes porque ponen de manifiesto la extraordinaria solidaridad de la ciudadanía española", ha recalcado Domínguez-Gil.

Otros logros del 2019

Por otra parte, a lo largo del año 2019 España ha realizado junto con Italia el segundo trasplante renal internacional cruzado del Sur de Europa, en una complicada operación logística coordinada por la ONT en la que participan la Fundación Puigvert de Barcelona y el 'Kidney Transplant' de Padua.

Además, tras poner en marcha el programa de trasplante cardiaco infantil AB0 incompatible en 2018, en España ya se han efectuado seis trasplantes de este tipo: dos en el H. Universitario Gregorio Marañón y cuatro en el H. Universitario La Paz.

Del mismo modo, España ha consolidado el programa de trasplante procedente de donante Virus C positivo a pacientes virus C negativos. De hecho, al finalizar 2019 ya se habían realizado 101 trasplantes de donantes VHC en receptores que no estaban infectados por este virus.

En noviembre, la ONT batió un nuevo récord de actividad, al gestionar en menos de 24 horas 19 donantes; y un total de 127 pacientes renales hiperinmunizados y por tanto, con escasas probabilidades de encontrar un donante compatible, han podido recibir un trasplante en 2019 gracias al Programa PATHI. Y es que, estos pacientes llevaban en lista de espera una media de 6 años, por su compleja situación inmunológica.

Finalmente, el año pasado, tal y como ha recordado la directora de la organización, la ONT firmó con la Asociación de la Sanidad Privada Española (ASPE) un convenio de colaboración para potenciar y homogeneizar en todo el país la donación de órganos en los hospitales privados, en cooperación y bajo la supervisión del sector público.

Así, en 2019, 40 donantes (1,7% del total) fueron identificados en hospitales privados: 13 en Madrid, 8 en Galicia, 7 en Cataluña, 4 en Andalucía, 4 en la Comunidad Valenciana, 2 en Baleares, 1 en Canarias y 1 en Navarra.