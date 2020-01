La enfermedad pulmonar por vapear ya se conocía hace 7 años, según un estudio

Un equipo de investigadores de la Universidad de California en Riverside (Estados Unidos) ha mostrado que los problemas de salud asociados con los cigarrillos electrónicos existían mucho antes del verano de 2019, cuando la enfermedad pulmonar asociada al vapeo (EVALI) fue reconocida por la comunidad médica. Esta patología ha causado más de 50 muertes y 2.500 hospitalizaciones en Estados Unidos.

Utilizando métodos automatizados por computadora de minería de datos, los científicos han comprobado que un gran foro de discusión a través de Internet ya informó sobre numerosos efectos adversos para la salud de los cigarrillos electrónicos relacionados con esta enfermedad pulmonar desde hace al menos siete años. La investigación, publicada en la revista 'Journal of Medical Internet Research', recopiló datos de este foro entre enero de 2008 y julio de 2015. Diseñaron un rastreador web para extraer y analizar la información sobre los síntomas y trastornos de sus usuarios. Analizaron más de 41.000 mensajes, de los cuales el 45 por ciento eran negativos, el 38 por ciento neutrales y el 17 por ciento positivos.

Los cinco principales síntomas de la base de datos fueron dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, picazón y malestar. Los cinco trastornos principales en el conjunto de datos fueron deshidratación, asma, faringitis, resfriado común y escasez de saliva. "Nuestros datos, que muestran que muchos de los síntomas que caracterizan a los pacientes actuales han sido reportados 'on line' durante al menos siete años, sugieren que casos similares a los de la actual epidemia de EVALI han existido anteriormente y no han sido reportados o simplemente no están relacionados con el vapeo", reflexiona una de las autoras del trabajo, Prue Talbot.

Varios estudios sobre los cigarrillos electrónicos han demostrado que algunos químicos de sabores pueden dilatar los vasos sanguíneos y causar dolor de cabeza, náuseas y fatiga. La nicotina, un componente importante en la mayoría de los líquidos de los cigarrillos electrónicos, puede afectar los sistemas neurológico, respiratorio, digestivo, bucal y circulatorio. "Nuestros datos subrayan la idea de que el uso del cigarrillo electrónico no está libre de efectos adversos para la salud y sugieren que la epidemia que estamos viendo ahora continuará creciendo dados los muchos informes en el foro de los síntomas característicos del EVALI", concluye otro de los autores, My Hua.

Ver otras noticias de salud