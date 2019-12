Vivir cerca de espacios verdes reduce el riesgo de obesidad en mujeres

Investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) han constatado que las mujeres que viven a menos de 300 metros de un espacio verde pueden tener reducido el riesgo a desarrollar sobrepeso y obesidad, una enfermedad que según cifras de la OMS en 2016 afecta a más de 650 millones de adultos.

Según la investigación, liderada por el consorcio impulsado por La Caixa y publicada en la revista 'International Journal of Hygiene and Environmental Health', "las mujeres muestran una fuerte relación entre la aparición de sobrepeso y obesidad y la falta de acceso a los espacios verdes urbanos", una relación que no se da en el caso de los hombres.

El equipo que ha impulsado la investigación, liderado por la investigadora Cristina O'Callaghan-Gordo, ha tomado como referencia el Índice de Masa Corporal (Imc) y el Índice Cintura-Cadera (Icc), además de tomar muestras de sangre o saliva de 2.354 personas de Asturias, Barcelona, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia

Aunque los investigadores detallan que no tienen claros los determinantes biológicos que se esconden tras las diferencias de género, atribuyen la disparidad de los resultados a factores sociales y "los diferentes usos que dan hombres y mujeres a los espacios verdes".

Además, gracias a las muestras de ADN el estudio revela una reducción del riesgo de desarrollar obesidad en aquellas personas con una genética susceptible a la patología, una interacción entre el ambiente y los genes que puede desencadenar o frenar un exceso de peso.

El comunicado concluye que "los espacios verdes dentro de los entornos urbanos fomentan la salud y el bienestar, reducen la exposición al ruido y promueven la reducción del estrés psicológico, un importante impulsor del aumento de peso".

