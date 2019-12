El uso de 'Aspirina' ya no reduce el riesgo de ataque cardiaco

La 'Aspirina' ya no proporciona beneficios como prevención primaria para la enfermedad cardiovascular y el cáncer, debido a que el uso generalizado de estatinas y tecnología de evaluación del cáncer podrían haber alterado su rendimiento, según demuestra un estudio publicado en la revista 'Family Practice'.

Casi la mitad de los adultos mayores de 70 años en Estados Unidos toman 'Aspirina' diariamente incluso si no tienen antecedentes de enfermedad cardiaca o ictus. En general, se estima que el 40 por ciento de los adultos estadounidenses la consumen para la prevención de enfermedades cardiovasculares, lo que la convierte en uno de los medicamentos más utilizados.

Las primeras investigaciones evidenciaron una reducción en el riesgo de ataques cardiacos. Estudios posteriores también encontraron una disminución en las muertes por cáncer en pacientes que tomaron 'Aspirina' durante cinco o más años, pero no una en las muertes o accidentes cerebrovasculares relacionados con el sistema cardiovascular, y mostraron consistentemente un riesgo significativo de complicaciones hemorrágicas graves.

La mayoría de estos ensayos se realizaron en Europa y Estados Unidos y reclutaron pacientes antes del año 2000. Desde entonces, los medicamentos para reducir el colesterol se han generalizado, acompañados de un mejor manejo de la hipertensión, menos consumo de tabaco y una adopción generalizada de la detección del cáncer colorrectal.

Ahora, estos investigadores compararon estos estudios antiguos con cuatro grandes ensayos recientes. Al igual que los estudios anteriores, los ensayos recientes no encontraron beneficios en la mortalidad y un aumento significativo en el riesgo de hemorragias mayores. Sin embargo, no lograron encontrar evidencia para los dos beneficios importantes de la 'Aspirina': una reducción en el riesgo de muertes por cáncer y un menor riesgo de ataques cardíacos no mortales.

Por cada 1.000 pacientes que tomaron aspirina durante cinco años, hubo cuatro eventos cardiovasculares importantes menos, pero siete episodios más de hemorragia grave y no hubo cambios en la mortalidad cardiovascular general. "Con el uso generalizado de estatinas y las pruebas de detección del cáncer en toda la población hoy en día, es posible que ya no reduzca el riesgo general de muerte por cáncer o ataque cardíaco cuando se administra como prevención primaria", explican los científicos.

"La buena noticia es que la incidencia de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer colorrectal están disminuyendo debido a un mejor control de los factores de riesgo y del cribado, pero eso también parece reducir el beneficio potencial de la 'Aspirina'", concluyen en su artículo científico.

