Sí, tomar café acelera las ganas de ir al baño (y es por estas razones)

Aunque nos hayan repetido que el momento perfecto para tomar café y que haga efecto no es por la mañana y que hay un alimento capaz de espabilarte más que esta bebida, no podemos renunciar al sabor y a la experiencia de tomar una taza humeante nada más despertarnos. Eso sí, tenemos que contar con que, al poco rato de terminar esta delicia, estaremos rumbo al aseo. Que no te de vergüenza: no eres el único, ya que el café da ganas a (casi) todo el mundo de ir al baño. Hasta ahora, el origen de los efectos laxantes de esta bebida era todo un misterio, aunque se solía atribuir a la cafeína. Sin embargo, un equipo de investigadores de la Universidad de Texas ha demostrado que estábamos muy equivocados.

Los expertos han confirmado que el café, independientemente del grado de cafeína (ya que ocurre lo mismo con el descafeinado), provoca que los movimientos de los músculos del intestino se aceleren y el contenido de su interior se expulse más rápido. La investigación todavía no está cerrada, puesto que ahora están tratando de averiguar cuál de todos los componentes del café es el que provoca esta situación.

Agente antibacteriano

En la investigación, también se ha observado como tomar café puede tener efectos antibacterianos, a pesar de que no sepamos elaborarlo a la perfección. Los científicos, que realizaron estas pruebas en ratas, vieron que aquellas que tomaron café tenían menos bacterias en el intestino, aunque deberán analizarlo con humanos.

El café como elemento de moda

Tomarse un café se ha convertido en toda una experiencia ya que, más allá del delicioso sabor amargo, las tendencias y la fiebre por el postureo también ha llegado a este ámbito. Así, a través de las redes sociales se han extendido modas como la del café rosa y las marcas también aprovechan el tirón de este producto, como es el caso de la línea de cafés inspirados en la serie 'Friends'.