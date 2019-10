La biopsia de ganglio linfático centinela no es beneficiosa en los casos de cáncer de mama no es invasivo

Someterse a una biopsia de ganglio linfático para ver si el cáncer se ha extendido no reporta beneficios a largo plazo en mujeres mayores con un cáncer de mama no invasivo, conocido como carcinoma ductal 'in situ' (CDIS), según una investigación de la Escuela de Salud Pública de Yale (Estados Unidos) que pretendía estudiar el impacto a largo plazo de esta biopsia en mujeres mayores.

Así, encontraron que esta prueba no reducía la probabilidad de morir por cáncer de mama, no disminuía las oportunidades de desarrollar un cáncer de mama invasivo ni aminoraba el número de tratamientos de cáncer adicionales.

Sin embargo, los investigadores encontraron que el procedimiento aumentaba el riesgo de sufrir los efectos adversos de la biopsia en estas pacientes, incluyendo dolor, infección de heridas y linfedema, un dolor que puede restringir los movimientos de brazo de una mujer. Los hallazgos son importantes porque entre un 17 y un 40 por ciento de las mujeres con este tipo de cáncer de mama actualmente se someten a biopsias de ganglio linfático, incluso aunque los expertos no recomienden este tratamiento para pacientes con CDIS, según explica la profesora asociada de la Escuela de Salud Pública de Yale, Shi-Yi Wang.

Aproximadamente un 25 por ciento de todos los pacientes con cáncer de mama tienen un carcinoma ductal in situ, la manifestación más temprana del cáncer de mama, donde las células cancerígenas invaden el conducto de leche de la mama. Conocido como 'estadio cero', el CDIS no supone una amenaza vital porque no es invasivo, esto es, las células del cáncer no se expanden a través del conducto de leche. No obstante, si no se trata, el CDIS puede llevar al desarrollo de un tipo de cáncer de mama invasivo.

Las mujeres diagnosticadas con este carcinoma o estadio cero normalmente se someten a una cirugía (generalmente una lumpectomía) para eliminar el CDIS y no la mama entera. Muchas también se someten a la biopsia de ganglio linfático centinela, lo que requiere la eliminación de unos cuantos de ganglios de este tipo del brazo para comprobar si el cáncer se ha extendido. Dado que el CDIS no es invasivo, los expertos no recomiendan este tipo de biopsia para estos pacientes. Así, estos investigadores se preguntaban por qué tantas mujeres se someten a este procedimiento.

"Los partidarios de la biopsia de ganglio linfático señalan que con ello se descubre la enfermedad microinvasiva dentro del CDIS que podría no detectarse con otros métodos", afirma Wand. Además, añade que esta biopsia se incluye en el sistema de pago de centros Medicare y Medicaid para el cáncer de mama invasivo, lo que podría crear un incentivo financiero para que se realicen estas biopsias incluso para afecciones no invasivas".

El procedimiento

El estudio comparó la salud de 5.957 mujeres que se habían sometido a lumpectomías para eliminar el CDIS, incluyendo 1992 que se habían sometido a biopsia de ganglio linfático centinela, con 3.965 mujeres que no tenían el procedimeinto de la bipsia. Todas ellas tenían edades comprendidas entre los 67 y los 94 años y se les realizó un seguimiento durante una media de 5,75 años después de su lumpectomía inicial.

Wang advierte de que los hallazgos podrían no ser generalizables para mujeres jóvenes y, además, reclama una mayor investigación para determinar si la biopsia de ganglio linfático centinela beneficia a pacientes con un alto riesgo de CDIS. En este sentido, la profesora de cirugía y radiología de la Universidad de California-San Francisco (Estados Unidos), Laura Esserman, ha manifestado que los hallazgos tienen una implicación importante para las mujeres con cáncer de mama. "Algunos cirujanos dicen que las biopsia de ganglio linfático centinela no son una gran lucha, pero yo discrepo, porque todas las intervenciones tienen consecuencias", ha afirmado. "Más no es sinónimo de mejor. Mejor es simplemente mejor, y, en este caso, mejor es peor", ha sentenciado.

