El 25% de las mujeres con cáncer se siente más estigmatizada que los hombres que sufren esta enfermedad, según una encuesta realizada a nivel mundial en la que han participado 4.585 mujeres de 23 países, entre ellas 200 de España. Este es uno de los datos del informe "Apoyando a las mujeres con cáncer", elaborado por la compañía Merck en colaboración de la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC), que sitúa este porcentaje en el caso de las mujeres españolas que han padecido cáncer en el 19%, con lo que es algo inferior a la cifra obtenida con la muestra global.

La encuesta también revela otro dato importante respecto a las mujeres con esta patología en relación al mundo profesional: constata que el 20% (16% en España) ha decidido no informar en el trabajo sobre su diagnóstico. De las que sí lo hicieron, al 29% (25% en España) le ha preocupado que afectara a su situación laboral y el 34% (el 53% en nuestro país) no ha recibido ningún tipo de apoyo de su centro de trabajo después del diagnóstico. De las que optaron por no comentarlo, el 26% (14 % en España) ha reconocido estar preocupada.

En cuanto al impacto del cáncer en la familia de las pacientes, solo el 20% de estas mujeres (13% en España) ha considerado recibir suficiente apoyo para hacerse cargo de sus responsabilidades familiares o para adaptar el trabajo a su enfermedad.

Y solo el 45% de las mujeres en edad fértil (38% de las españolas) ha recibido asesoramiento sobre planificación familiar por parte de un profesional sanitario. Al 48% (42% en España) de las que cuentan con edades entre los 18 y 40 años, y que no ha recibido asesoramiento en este sentido, le hubiera gustado tener ese apoyo.

Sobre la repercusión de la enfermedad en su situación financiera, el 42% (34% en España) ha dicho verse resentida por el cáncer y su tratamiento. Las pacientes han buscado apoyo para aliviar la carga financiera que sienten en su trabajo y sus responsabilidades familiares como resultado del diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Aunque, únicamente el 42% (37% en el caso de España) de las encuestadas ha accedido a los servicios de apoyo, algo que demuestra, según los encargados de la encuesta, que la conciencia del apoyo y los recursos educativos disponibles para las mujeres con cáncer podrían ser escasos o deberían mejorar para ajustarse de una forma más adecuada a lo que las mujeres realmente necesitan.

Muchas mujeres subestiman los factores de riesgo asociados a ciertos tipos de cáncer no considerados como "cánceres femeninos" (como el de pulmón y el colorrectal). Eso se constata en que las encuestadas de los 23 países han respondido que los cánceres con la mortalidad más alta eran los de mama (73%), útero (41%) y ovario (34%).

Sin embargo, la realidad es que los tipos de cáncer más mortales entre las mujeres son los de mama, pulmón y colorrectal, según datos de la Organización Mundial de la Salud de 2018. De las mujeres que participaron en la encuesta, el 45% (62% en España) fue consciente de los síntomas de la enfermedad antes del diagnóstico y casi la mitad, concretamente el 47% (el 56% de la muestra española), nunca había asistido a un programa de detección.

