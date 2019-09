Una mascota ayuda a combatir la depresión y soledad en personas mayores

Investigadores de la Universidad del Estado de Florida (FSU), en Estados Unidos, apuntan que encontrar compañía en una mascota después de la pérdida del cónyuge reduce los sentimientos de depresión y soledad en personas mayores.

El estudio, impulsado por la Sociedad de Geriatría de América y el Centro WALTHAM para la nutrición animal y publicado en 'The Gerontolist', examinó los síntomas de depresión y soledad en personas de 50 años y mayores que experimentaron la pérdida de la pareja, ya fuera por divorcio o por muerte. El equipo de investigadores usaron datos de una muestra de ancianos que participaron en una encuesta sobre la interacción de los humanos con animales como parte de un estudio de la Universidad de Michigan (EE.UU) de 2012 y conectaron los estos resultados con otros recolectados otras investigaciones llevadas a cabo entre 2008 y 2014.

Descubrieron que todas las personas que perdieron a su cónyuge experimentaron niveles más altos de depresión. No obstante, las personas sin mascota sufrieron aumentos más significativos que los que sí la tenían. De hecho, aquellos que tenían una mascota y experimentaron la muerte o el divorcio de su cónyuge no estaban más solos que los que no experimentaron estos acontecimientos.

Dawn Carr, autor principal del estudio y profesor asociado del área de sociología, ha esgrimido que "cada vez hay más evidencia de que nuestras redes de apoyo social son beneficiosas para mantener nuestra salud mental después de una situación límite, a pesar de la devastación que experimentamos después de una pérdida". Carr añade que "experimentar depresión después de la pérdida es normal, pero la soledad persistente está asociada con un mayor número de incidentes por mortalidad y una aparición más rápida de enfermedades. Nuestros descubrimientos sugieren que las mascotas podrían ayudar a los individuos a evitar estas consecuencias".

Carr añade que "en el día a día, tener un perro o un gato no te hace más sano, pero, cuando la persona se enfrenta a una situación difícil, ayuda el apoyo de una mascota. No van a decirte que eres una maña persona, simplemente te van a querer. O puedes calmarte acariciando a tu gato".

"A menudo, la relación que tenemos con la pareja es la más íntima, donde nuestro sentido del yo está realmente incrustado en esa relación, pero una mascota puede ayudar a compensar ese vacío porque produce una capacidad de devolver y dar amor que realmente es muy poderosa", ha aclarado el investigador. Estos resultados podrían tener consecuencias en las políticas sociales. Por ejemplo, sería beneficioso incluir la compañía de animales en los tratamientos de personas que viven en residencias de la tercera edad.

