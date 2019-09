Estas son las razones por las que deberías deshacerte del estropajo y la bayeta de casa

1

Quitar los restos de comida

Los estropajos y las bayetas son los aliados de aquellos que no tienen lavavajillas o que prefieren fregar a mano, pues saben cuáles son los errores más comúnes que conviene sortear. Sin embargo, tras la tarea, suelen quedar impracticables, debido a los restos de alimentos que acumulan. Aunque la mayoría solemos quitarlos, no les prestamos tanta atención como merecen, pues de ellos se alimentan las bacterias que anidan en las esponjas y los trapos de cocina. No vale con quitar la parte visible, hay que lavarlos a conciencia.