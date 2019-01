Descubre por qué la gelatina va a convertirse en tu postre favorito

No hay quien pueda resistirse a un postre aunque, en muchas ocasiones, no sea lo más recomendable pues suelen abusar de azúcares, grasas y otros componentes menos saludables. Por darse un capricho de vez en cuando no pasa nada pero, los más golosos que necesitan culminar sus comidas con un bocado dulce, pueden convertir a la gelatina en su postre favorito. Este producto, que, normalmente forma parte de la composición de las chucherías, es un postre vistoso y sabroso a la par que saludable. Se puede preparar de fresa, de frutas tropicales, de plátano... Así, también es una forma sencilla de comer fruta. Su contenido en agua y en sales minerales son algunos de los beneficios de este producto.

Para mantener la línea . La constante preocupación por las dietas y el bienestar conlleva la búsqueda de alimentos saludables. La gelatina tiene poco contenido calórico: por cada cinco gramos, solo aporta 17 calorías, sin tener en cuenta el azúcar y los saborizantes y contribuye a la sensación de saciedad. Además, favorece la digestión pues contiene un aminoácido necesario para la asimilación de nutrientes y evita la retención de líquidos.

. La constante preocupación por las dietas y el bienestar conlleva la búsqueda de alimentos saludables. La gelatina tiene poco contenido calórico: por cada cinco gramos, solo aporta 17 calorías, sin tener en cuenta el azúcar y los saborizantes y contribuye a la sensación de saciedad. Además, favorece la digestión pues contiene un aminoácido necesario para la asimilación de nutrientes y evita la retención de líquidos. Alto contenido en colágeno . Los huesos, los cartílagos, las articulaciones y los ligamentos se nutren de colágeno. La gelatina es una fuente natural de este componente, por lo que es muy beneficiosa, sobre todo, a partir de los 25 años, edad hasta la que el cuerpo produce colágeno de manera natural. También es una fuente de magnesio, fósforo, calcio y otros minerales que fortalecen el sistema óseo.

. Los huesos, los cartílagos, las articulaciones y los ligamentos se nutren de colágeno. La gelatina es una fuente natural de este componente, por lo que es muy beneficiosa, sobre todo, a partir de los 25 años, edad hasta la que el cuerpo produce colágeno de manera natural. También es una fuente de magnesio, fósforo, calcio y otros minerales que fortalecen el sistema óseo. Elasticidad para la piel . Con el paso de los años, la piel también pierde su elasticidad. El mismo colágeno que ayuda a los huesos, también favorece a la elasticidad de la piel.

. Con el paso de los años, la piel también pierde su elasticidad. El mismo colágeno que ayuda a los huesos, también favorece a la elasticidad de la piel. Menos estrías. También, gracias a la elasticidad, la gelatina contribuye a prevenir la aparición de estrías.

También, gracias a la elasticidad, la gelatina contribuye a prevenir la aparición de estrías. Muy recomendable para los deportistas. Contiene un 90% de proteínas, sales minarales y agua. Por ello, es un producto muy recomendado para los deportistas, para afrontar el ejercicio y recuperarse tras él. El colágeno ayuda a fortalecer los huesos, por lo que ayuda a prevenir lesiones y regenerar el tejido muscular.