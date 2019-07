Un estudio en París muestra que la pastilla preventiva del sida reduce casi a cero el número de contagios de VIH

Un estudio realizado en 2.000 hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en 22 centros sanitarios de París ha evidenciado que ofrecer diariamente, o a petición, la profilaxis pre exposición (PrEP), también conocida como pastilla preventiva del sida, reduce casi a cero el número de nuevos contagios de VIH.

El trabajo, presentado este martes en la conferencia anual de la Sociedad Internacional de Sida (IAS 2019), que se está celebrando en Ciudad de México, es un estudio de cohorte prospectivo en curso que incluye a individuos con alto riesgo de infección por VIH en el área de París. Se ofreció a los HSH la PrEP tanto diaria como a petición.

Al inicio, al primer mes y cada 3 meses a partir de entonces, se sometieron a una pruebas de diagnóstico de VIH y hepatitis C, y se les monitorearon también otras posibles infecciones de transmisión sexual (ITS). En cada visita, los participantes proporcionaron información sobre su comportamiento sexual, el régimen de dosificación y el cumplimiento mediante autoentrevistas asistidas por ordenador.

Desde el 3 de mayo de 2017 hasta el 31 de octubre de 2018, se inscribieron 2.143 hombres que tienen sexo con hombres, con una edad media de 36 años, y de los cuales el 56 por ciento ya eran usuarios de PrEP durante un tiempo medio de 10 meses. En el momento de la inscripción, la PrEP se utilizó diariamente en el 46,7 por ciento de los participantes y, a petición, en el 53,3 por ciento. El número medio de parejas en los últimos 3 meses fue de 15 en el grupo diario y 10 en el grupo bajo demanda. El número medio de relaciones sexuales sin condón en las últimas 4 semanas fue de 2 en ambos colectivos.

Tras un seguimiento extenso, la incidencia del VIH-1 entre los participantes fue estadísticamente de casi cero en ambos grupos, y los casos de hepatitis C se situaron en torno al 0,67 por ciento. "En esta cohorte con hombres con alto riesgo de contraer VIH en el área de París, hasta ahora no se ha informado ninguna infección por VIH en los participantes que eligen la PrEP diaria o a petición, lo que apoya el uso continuo de ambos regímenes de dosificación en esta población", explican los investigadores.

Otro estudio similar realizado por investigadores de la University of New South Wales - Kirby Institute de Sydney (Australia), y presentado durante la misma sesión, ha demostrado que las intervenciones con la PrEP son "altamente efectivas", con una incidencia "casi mínima" tras una media cercana a los 2 años de seguimiento en casi 10.000 personas. En todo este periodo, solo han registrado 16 diagnósticos de VIH, y en todos ellos el culpable fue no tomar la PrEP.

Este trabajo en hombres homosexuales y bisexuales, realizado en 31 clínicas de Nueva Gales del Sur (Australia), ha apuntado una mayor incidencia en los más jóvenes, aunque la mayoría de casos se dieron en aquellos participantes que tenían una infección de transmisión sexual (ITS) o uso reciente de metanfetamina. Así, la incidencia anual del VIH fue de alrededor del 1 por ciento en aquellos que al inicio usaban metanfetamina y tenían una ITS.

Hasta el momento, los ensayos aleatorios de la PrEP oral en hombres homosexuales y bisexuales han señalado una eficacia cercana al 90 por ciento, y las infecciones por VIH, en general, solo se producen en participantes no adherentes. A pesar de estas cifras y de su implementación en muchos otros países desarrollados, las autoridades españolas todavía no se han decidido a financiar este tratamiento, aunque la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, avanzó en mayo que "se está estudiando".