La música, clave para ayudar a la rehabilitación de los cerebros dañados

La musicoterapeuta y psicóloga Sheila Pereira defiende que la música es capaz de ayudar a la rehabilitación de cerebros que han sufrido un daño.

"La música irradia a todo el cerebro y en aquellos que han tenido un daño puede posibilitar la apertura de nuevos caminos para la rehabilitación de la marcha o del habla, porque la música impulsa el lenguaje desde otro lado", ha sostenido durante su participación en un curso sobre la musicoterapia aplicada a la salud que se ha celebrado en Noja, integrado dentro de la programación estival de la Universidad de Cantabria (UC).

En este curso, que se clausura este sábado, se ha analizado la implantación de esta técnica en los hospitales y su utilización para pacientes crónicos.

Pereira, en su intervención, ha reivindicado que la música tiene "muchas funciones" en el desarrollo de la persona y el ser humano, tanto para su estimulación cognitiva como física. "La música tiene capacidad para relajar, capacidad para evocar, capacidad de emocionar o capacidad de calmar", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que lo que hace el musicoterapeuta es "aprovechar todas las capacidades que tiene la música, a través de unas metodologías concretas para distintas funciones".

NOTICIAS RELACIONADAS Musicoterapia: cuando los cuidados paliativos se disfrutan

Así, ha ejemplificado que la música puede ayudar a dar un "soporte" y una "expresión emocional" a una persona que está en la Unidad de Cuidados Intensivos entubada y sin moverse que igual no puede dar la palabra "porque la persona no puede hablar o no puede moverse".

Otro de los casos que Pereira ha mencionado para hablar de la musicoterapia en la salud, ha sido el uso que se puede dar entre el propio personal médico y los pacientes o entre la familia y los pacientes. "En una situación tan delicada como es una UCI, ni siquiera el familiar sabe muy bien cómo situarse al lado de un paciente", ha dicho.

En ese sentido, la directora del curso, Maricel Totoricagüena, ha expuesto que en la actualidad hay "muchos hospitales" que están implantando programas con musicoterapia, tanto con los pacientes como con los médicos y enfermeras en el día a día.

- Ver más noticias sobre salud