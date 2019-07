Quemaduras de sol: claves para curarlas en casa y aliviar el dolor

2

¿Cómo debemos curarlas?

Según esta enfermera de Atención Primaria, lo mejor para las quemaduras son "los productos como el aloe vera, que pueden refrescar la piel, calmar el dolor y ayudar en el proceso de curación". Además, si están fresquitos aliviarán mejor el daño. También recuerda que es importante controlar "el roce de la piel con la ropa o complementos, ya que el riesgo de lesión por fricción es más elevado". No obstante, para Sánchez, no hay nada como "prevenir antes que curar". "Lo ideal es no llegar a tener una quemadura de sol, pero, en caso de que ocurra, lo más importante es mantener la piel fresca e hidratada. Así, es fundamental utilizar una buena crema hidratante de manera frecuente, a ser posible que no contenga alcohol ni perfumes".