¿Debería regularse la calidad nutricional de los alimentos en los restaurantes?

De la misma forma que se regulan las normas higiénicas de preparación de alimentos o se suministra información sobre alérgenos, también se deberían regular la calidad nutricional de los platos y las cartas de los restaurantes, que tendría que incluir opciones más saludables para facilitar la dieta, ha destacado el doctor Gonzalo Martín Peña, jefe de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Ruber Internacional (Madrid).

Así, el experto ha señalado que esto debe darse para paliar la elevada prevalencia de obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares que están presentes actualmente en la población general. En este sentido, ha apuntado que cualquier paciente que sufra algunas de estas afecciones debería poder realizar una dieta adecuada cuando vaya a comer fuera de casa.

De este modo, el doctor ha asegurado que la mayoría de los restaurantes presentan en sus cartas primeros platos que, en una dieta normal, deberían ser considerados segundos. Un ejemplo de ello es que las cartas no tienen un plato de ensalada sencilla de verduras y hortalizas, sin añadidos.

Respecto a los segundos platos ha explicado que lo más normal es que siempre haya algún pescado, aunque no termine de ser del todo sano porque la mayoría no suelen estar hechos a la plancha. No obstante, lo normal es que en los postres haya tartas con azúcares o harinas refinadas, "lo más perjudicial para una persona con obesidad o diabetes". Así, ha recomendado que lo idóneo es que el postre tenga algún tipo de fruta de manera natural.

Además, ha puesto de relieve que la mayoría de los restaurantes no ofrecen pan integral, que es más saludable que el pan blanco, y con frecuencia está poco cocido o crudo, lo que hace que sea mal tolerado por aquellas personas que presentan algún tipo de sensibilidad al gluten.

Por último, ha concluido que "cuanto más sofisticado y caro sea el restaurante, más difícil resultará encontrar platos saludables y muchas veces será más fácil hacer una dieta saludable con un menús de 12 euros de bares y restaurantes modestos que en los establecimientos de varios tenedores".

