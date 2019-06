¿Qué es una 'salus'?

Los líderes de Podemos Irene Montero y Pablo Iglesias acaban de contratar una 'salus' para que cuide de sus mellizos por 100 euros la noche. ¿Pero qué es esta figura y que formación sanitaria tiene?

Las búsquedas realizadas en Google vinculan a esta profesional con la crianza y la puericultura. Sin embargo, la información que se da en muchas páginas webs difiere a la hora de concretar la formación sanitaria de una 'salus'. En Aragón, según fuentes del Colegio Oficial de Enfermería, no se tiene constancia hasta la fecha de la existencia de esta figura profesional.

"Estamos intentando contactar con el Consejo General de Enfermería (CGE) para ver si a nivel nacional se tiene alguna información o alguna pauta sobre este perfil, porque en Aragón no disponemos de información alguna, ni nadie nos ha venido a pedir registro o pautas sobre cómo se tiene que actuar. A nivel de colegio, no habíamos oído hablar de ella", aseguran desde el Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza.

El problema que encuentran estos profesionales a la hora de definir esta figura es la "desinformación" que muchas veces ofrece la red. "En algunos sitios se dice que es una enfermera titulada, que si lo es por nuestra parte no hay problema; se tendrá unas competencias extracurriculares que vienen a apoyarse en la puericultura", apuntan. Sin embargo, otras páginas relacionan la competencia de esta profesional con la figura de una 'doula'. "Y el colegio no apoya ni ampara este tipo de prácticas en los casos que suplen al papel de la matrona por intrusismo profesional", puntualizan.

La información que ofrece internet a este respecto es también contradictoria en algunos casos y muy difusa. En algunas páginas se habla también de que puede ser una persona con formación profesional (FP), lo que a juicio del Colegio de Enfermería podría incurrir en el ámbito del "intrusismo profesional" dependiendo de los cuidados y competencias que este trabajador o trabajadora esté dando. "Las enfermeras y las matronas tienen muy bien definidas sus competencias y el campo de actuación. Como no sabemos qué es una 'salus' ni tenemos constancia de este perfil, no podemos evaluar hasta qué punto es una profesional de enfermería o no, sino retrotraernos a cada caso puntual", afirman las mismas fuentes.

Otra profesional consultada, enfermera, matrona y también 'doula', no conoce tampoco lo que es una 'salus' e imagina que se trata de un concepto extranjero que "tal vez" haga referencia a la persona que se contrata para el cuidado del bebé de cara a que la madre descanse. Así, en la película 'Tully', una comedia dramática protagonizada por Charlize Theron en el papel de una madre desbordada con su tercer bebé recién nacido, se ve cómo su personaje contrata a una niñera para que le ayude por las noches. Un perfil profesional que en cierto modo guardaría relación con el recientemente contratado por la pareja de políticos españoles.

De enfermeras y niñeras al servicio de los ricos... a un servicio cada vez más demandado por la población general

A propósito de esta figura, el Consejo General de Enfermería da una visión sobre el papel que desempeña una 'salus' en su revista oficial, donde explica la evolución que han tenido estas profesionales, "una mezcla entre enfermeras y niñeras que trabajaban al servicio de reyes, empresarios, aristócratas o simplemente ricos hace varios años", y cuyos servicios profesionales están ahora "al alcance de la población general".