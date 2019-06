Vinculan dormir poco con las conductas sexuales de riesgo entre adolescentes

Los adolescentes que no duermen lo suficiente pueden correr mayor riesgo de participar en conductas sexuales inseguras, como no usar preservativos o tener relaciones sexuales bajo la influencia del alcohol o las drogas, según una nueva investigación publicada por la American Psychological Association.

"Los adolescentes, por lo general, no duermen entre ocho y 10 horas por noche debido a varias razones, entre ellas los cambios biológicos en los ritmos circadianos, el inicio temprano de clases, el equilibrio entre las actividades escolares y extracurriculares y las presiones sociales de los compañeros", alerta Wendy. M. Troxel, científica social y de comportamiento de la RAND Corporation y autora principal del estudio, publicado en la revista 'Health Psychology'.

"La falta de sueño puede aumentar el potencial de riesgo sexual al comprometer la toma de decisiones e influir en la impulsividad", explica. Troxel y sus coautores, todos de RAND Corporation, una institución de investigación sin fines de lucro y no partidista, analizaron datos de un estudio extenso y a largo plazo de 1.850 adolescentes y adultos jóvenes con diversidad racial y étnica del sur de California. Los datos se recopilaron cuatro veces entre 2013 y 2017. Los participantes tenían, de promedio, 16 años en 2013 y 19 años en 2017.

Los adolescentes informaron sobre sus horarios de sueño los días de semana y los fines de semana y si tuvieron problemas para dormir en las cuatro semanas previas a completar la encuesta. Los participantes también informaron si usaban alcohol, marihuana u otras drogas justo antes o durante la actividad sexual y si usaban condones.

Los adolescentes se agruparon según sus patrones de sueño durante el período de cuatro años, incluida la duración del sueño durante la semana, la duración del sueño durante el fin de semana, las diferencias en los patrones de sueño entre los días de semana y los fines de semana, así como la calidad del sueño.

La mayoría de los adolescentes se clasificaron como personas con sueño intermedio entre semana, quienes tuvieron un promedio de 7,5 horas de sueño por noche de escuela, lo cual está por debajo de la duración de sueño recomendada para este grupo de edad. También había un grupo de adolescentes, llamados personas que duermen poco entre semana, que se quedaron muy por debajo de la duración recomendada para dormir, con 6,35 horas por noche de escuela. Según Troxel, solo el 26% de los adolescentes podrían clasificarse como personas que duermen lo suficiente durante los días de la semana, con un promedio de aproximadamente 8,5 horas por noche.

En cuanto a los fines de semana, la mayoría de los adolescentes en el estudio tenían un sueño intermedio durante el fin de semana, con un tiempo de poco más de nueve horas, mientras que los que dormían durante el fin de semana obtuvieron un promedio de 10,6 horas y los que tuvieron un promedio de 7,8 horas.

Investigaciones anteriores han demostrado que los patrones de sueño irregulares (por ejemplo, dormir los fines de semana) pueden poner a los adolescentes en riesgo de resultados de salud negativos. Por lo tanto, Troxel y sus colegas esperaban que los adolescentes que dormían los fines de semana para compensar la falta de sueño durante la semana mostraran mayores riesgos sexuales que aquellos que tenían una rutina de sueño más consistente.

Contrariamente a lo que predijeron, los investigadores encontraron que los adolescentes que dormían poco entre semana y los que tenían un fin de semana corto (es decir, los que no dormían lo suficiente) tenían casi dos veces más probabilidades de tener relaciones sexuales sin protección que los que dormían, en promedio, un extra de 3,5 horas los fines de semana.

"Los adolescentes que tenían días de descanso cortos entre semana y de fin de semana cortos no estaban durmiendo lo suficiente durante la semana escolar y no se estaban recuperando los fines de semana, y por lo tanto tenían falta de sueño crónica", explica Troxel. Los investigadores no encontraron que la calidad del sueño tuviera ningún efecto sobre el comportamiento sexual de riesgo.

Si bien este estudio no pudo establecer un vínculo directo entre la calidad del sueño y los comportamientos sexuales, se suma a un creciente cuerpo de investigación sobre el posible papel de los trastornos del sueño y las conductas de riesgo para los adolescentes, señala la investigadora. "La toma de riesgos sexuales en la adolescencia plantea serios problemas de salud, como un mayor potencial de contraer infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH", recuerda.

Troxel admite que estos hallazgos representan un desafío importante para los padres, los clínicos y los responsables de la formulación de políticas. "Por un lado, debemos alentar las rutinas de sueño entre los adolescentes porque la regularidad es importante para mantener un sueño saludable y los ritmos circadianos -recomienda-. Sin embargo, para la mayoría de los adolescentes de Estados Unidos, cuyas oportunidades de sueño entre semana se ven limitadas debido a los comienzos tempranos de la escuela, mantener la coherencia en los horarios de sueño y vigilia a lo largo de la semana puede no solo ser poco realista, sino también poco saludable, si perpetúa un patrón de privación del sueño".

Así, sugiere posibles estrategias que pueden ayudar a los adolescentes a dormir el sueño que necesita su cuerpo. "Nuestra recomendación es que los padres y los adolescentes encuentren un término medio, que permita un descanso de fin de semana, mientras mantiene un cierto nivel de consistencia en los patrones de sueño-vigilia -resume-. También debemos alentar a los distritos escolares a considerar retrasar las horas de inicio de clases porque esto podría hacer una diferencia sustancial en ayudar a los adolescentes a dormir lo suficiente".

