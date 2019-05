Guía para sobrevivir a un baño público: así hay que usarlo para no ponerse enfermo

Los baños públicos no son, precisamente, un lugar en el que disfrutar de un buen rato, pero hay veces en las que usarlos no es una opción, sino una necesidad. Así, y con cuidado de no tocar nada más de lo estrictamente necesario, lo habitual es evacuar lo más rápido posible, lavarse las manos y aguantar la respiración mientras nos dirigimos a la puerta de salida deseando no tener que volver. Un auténtico ritual al que se le suman numerosas acrobacias para intentar no tocar demasiado ninguno de los elementos y es normal: los baños públicos son un foco de bacterias y, aunque es poco probable que uno vaya a enfermar por entrar en uno, hay que seguir algunas medidas higiénicas para evitar algún susto que otro.

Así hay que actuar en un baño público