Cada día se diagnostican unas 1.000 personas de diabetes en España, lo que supone unas 400.000 al año, según ha informado el director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (Ciberdem) y presidente del Consejo Asesor sobre la Diabetes de Cataluña, Eduard Montanya.

El experto se ha pronunciado así en la 'Jornada sobre necesidades no cubiertas y variabilidad en el manejo de la diabetes', organizada en la Escuela Nacional de Sanidad por la Federación Española de Diabetes (FEDE), con la colaboración de la compañía Novo Nordisk.

Allí, diferentes expertos, entre los que se encontraba Montanya, han analizado la actual situación de la diabetes, enfermedad cuya prevalencia en España se sitúa en el 14 por ciento de la población y sobre la que casi la mitad de los que la padecen lo desconocen. "La diabetes representa una pérdida de seis años de vida, algo que se eleva hasta los 12 años si se padece una enfermedad cardiovascular", ha detallado Montanya.

Y es que, tal y como ha explicado, la primera causa de fallecimiento de los pacientes con diabetes es la patología cardiovascular, situándose su riesgo en más de el doble que el del resto de la población. Precisamente, el control del riesgo cardiovascular ha sido uno de las necesidades no cubiertas más importantes que han manifestado los expertos.

"Sabemos que la incidencia de enfermedad cardiovascular en los pacientes diabéticos es el doble que en aquellos que no padecen diabetes, si bien no logramos reducir este diferencial", ha apostillado el experto, para avisar de que tampoco se está logrando reducir la incidencia de la enfermedad diabética, la cual sigue en aumento y es un problema de salud pública de "primer orden".

Del mismo modo se ha pronunciado el director de la Escuela Nacional de Sanidad, Antonio Sarría, quien ha sugerido reflexionar hasta qué punto hay que individualizar más los procesos asistenciales y ha recordado que actualmente no hay una recomendación para hacer un cribado de diabetes tipo 2 en la población, ya que sólo se hace a los que tienen un importante riesgo cardiovascular. "No estamos infratratando pero sí probablemente que no estamos tratando adecuadamente", ha recalcado Sarría.

"Grandes lagunas" en el abordaje de la diabetes

En este sentido, el profesor del departamento de Análisis Económico y Seminario de Investigación en Economía y Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Oliva, ha asegurado que una de las "grandes lagunas" que presenta el abordaje actual de la diabetes es que no hay un análisis del coste-efectividad que tienen las intervenciones de carácter preventivo.

Además, prosigue Oliva, no se incluyen en las historias clínicas de los pacientes los síntomas cardiovasculares que merman su calidad de vida, ni hay trabajos publicados sobre el impacto económico de los cuidados no sanitarios que requieren los pacientes con diabetes.

Revisar las actuales políticas farmacéuticas es otro de los puntos que la directora de Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales en Novo Nordisk, Olga Espallardo, ha destacado durante la jornada. A su juicio, es necesario analizar si estas políticas están permitiendo poner en marcha las recomendaciones plasmadas en las guías oficiales de manejo de la enfermedad, ya que "algunas podrían estar perjudicando" al paciente a la hora de recibir el tratamiento más adecuado.

"En España tenemos la ventaja de que hay un abanico bastante importante de innovaciones en diabetes, por lo que el margen de mejora está en las políticas farmacéuticas, las cuales habría que revisar a la hora de saber cómo las guías que se están publicando se aplican en la práctica real o si hay barreras para incorporar sus recomendaciones", ha enfatizado Espallardo.

Finalmente, la enfermera educadora en diabetes y profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria EUENSC de Tenerife, Pilar Peláez, ha lamentado también la práctica inexistencia de la educación terapéutica en Atención Primaria. "Estamos en pañales en este aspecto y si no le damos un giro radical no vamos a mejorar la nada el abordaje actual de la diabetes", ha zanjado.

