Sanidad alerta de la presencia de alérgenos no declarados en helados a la venta en Aragón

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria avisa de que en cuatro lotes de la marca 'La Sirena' hay leche o proteína de clara de huevo no declarados en el etiquetado. Para los no alérgicos no entraña riesgo su consumo.