Empiezan a desarrollar un fármaco para combatir la alergia al cacahuete

Alergólogas del Hospital Clínico San Carlos de Madrid están participando en el desarrollo de una inmunoterapia oral específica para la alergia al cacahuete, una de las más persistentes y graves de las alergias alimentarias y contra la que, por el momento, no hay tratamiento curativo. Publicado en 'The New England Journal of Medicine' es el estudio más amplio realizado hasta la fecha sobre inmunoterapia oral y el primer desarrollo como fármaco de la misma, el cual se encuentra en fase III y en el que han participado 551 personas entre 4 y 55 años de edad con alergia al cacahuete, de los que 496 tenían entre 4 y 17 años.

NOTICIAS RELACIONADAS Una pandemia creciente que se vence siendo precoz

"Los resultados del desarrollo de este fármaco permiten ser optimistas ante un nuevo tratamiento para los alérgicos al cacahuete, dado que hasta ahora la única alternativa que tienen es evitar su consumo y disponer siempre a su alcance de medicación de rescate incluyendo autoinyectores de adrenalina", han dicho las expertas.

Ver otras noticias de salud